Coufal po Italech: Nemůžeme všechno hodit do koše. Šmicer přál štěstí

Dostali jsme na frak, víme to, ale z naší linie neuhneme. To tvrdí po boloňského výplachu 0:4 od Itálie Vladimír Coufal. „Budeme i nadále věřit naší cestě. Jak doma s Anglií, tak s Belgií jsme ukázali, že dovedeme držet krok i s nejtěžšími soupeři,“ láduje krajní bek národního týmu do sebe i do mužstva ztracené sebevědomí.

Bylo druhý den po nečekaně marném představení v Boloni. Vladimír Coufal odpovídal na otázky zahraničních novinářů prostřednictvím onlinové aplikace. Když uplynula čtvrthodina vyhrazená pro dotazy a bývalý slávistický bek měl opustit virtuální prostor, ještě si vyžádal otázku redaktora deníku Sport. „Jen se ptejte, stejně tady nemám, co dělat. Aspoň si popovídáme,“ usmál se s narážkou na přísnou covidovou bublinu.

Co se v utkání s Itálií stalo s českým týmem?

„Nehráli jsme dobře, nicméně jsme se snažili držet šablony, kterou trenéři nastavili v začátku cesty u reprezentace. Snažili jsme se být odvážní, bohužel nám to nesedlo. Nedokázali jsme se udržet na balonu, nedokázali jsme je vypresovat. Musím přiznat, že Italové měli obrovskou kvalitu a my jsme jí nedokázali čelit. Kvůli jedné facce ale nemůžeme zahodit tříletou cestu do koše a měnit herní styl, kterým se chceme prezentovat. Neříkám, že v dalších zápasech budeme chtít hrát stejně jako s Itálií, ale na našem schématu obecně nic měnit nebudeme. To je aktivita, napadání, držení míče a bezpečnost vzadu. V Česku koncepce mnohdy neplatí, všechno se hned hází do koše, to nechceme dopustit. Budeme věřit naší cestě a půjdeme po ní dál.“

Promiňte, ale z duelu s Itálií to nešlo úplně poznat, jelikož jste nehráli dobře. Můžete mi více přiblížit váš styl hry?

„Nechtěl bych zacházet do podrobných taktických věcí, abych neodhalil naše plány na EURO. Ale asi každý vidí, jak hrajeme. Snažíme se hodně držet míč, nahoře hrajeme na hodně velké riziko, protože dneska hrát takhle musíme, jinak nemůžeme být úspěšní proti velkým reprezentacím. V pátek nás to bohužel trefilo. Hráli jsme na příliš velké riziko, dělali jsme laciné chyby, Italové nám čtyřikrát utekli do brejku a my z toho dostali čtyři góly. Tím pádem bylo po zápase. Takové chyby příště nemůžeme udělat. Každopádně budeme i nadále věřit naší cestě. Jak s Anglií doma, tak s Belgií jsme ukázali, že dovedeme držet krok i s nejtěžšími soupeři.“

Na anglické novináře udělalo ohromný dojem, jak jste se s Tomášem Součkem prezentovali v Premier League. Předtím o vás nevěděli. Jsou v českém týmu další talentovaní hráči schopní hrát na Ostrovech? Plánujete West Hamu někoho doporučit?

„Moc děkuji za pochvalu, cením si toho. Určitě i Tomáš. Je dobře, že jsme ukázali, že i neznámí čeští hráči mohou hrát důležitou roli v takové soutěži, jakou Premier League bezesporu je. Jsme rádi, pokud otevřeme dveře dalším českým fotbalistům. A že bych někoho doporučil? Je strašně těžké dát za někoho ruku do ohně. Tomáš to udělal, rád jsem mu důvěru splatil. V národním týmu každopádně pár hráčů je, o některých jsme se ve West Hamu i bavili, ale konkrétní být nemohu, jelikož nechci vyzradit klubové úmysly. Nějaká jména jsou v diskusi, možná v řešení, uvidíme, jak to dopadne. Pár hráčů z Česka by se ve West Hamu, případně v jiných klubech, určitě neztratilo.“

Co si myslíte o kvalitě skupiny na EURO?

„Všichni si uvědomujeme, že skupina je velice těžká. Vlastně dvakrát hrajeme venku, se Skotskem a Anglií. Další do party je nesmírně silné Chorvatsko, poslední finalista mistrovství světa. Nebude to sranda, ale chceme rozhodně postoupit.“

Můžete se inspirovat stříbrnými a bronzovými úspěchy z let 1996 a 2004?

„To je těžký. Všichni respektujeme úspěch, který kluci tehdy udělali, ale za ta léta se fotbal trochu vyvinul, trochu se změnil. My jen doufáme, že se nám povede něco podobného. Jsem v kontaktu s Vláďou Šmicerem, samozřejmě nám přeje hodně štěstí, ale že bych si od něj vzal nějaké rady? To asi ne. Máme natolik kvalitní trenéry, že nám dovedou poradit sami.“

Nastoupíte proti Anglii, v jejíž nominaci je i váš spoluhráč z West Hamu Declan Rice. Jak se bude ve vzájemném zápase hodit, že je znáte?

„Je to důležitý aspekt. Nejenom já, ale také Tomášové Souček a Kalas společně s Matějem Vydrou. Hrajeme s nimi až třetí zápas. Určitě si před ním sedneme a popovídáme si. S Declanem (Ricem) jsme o utkání mluvili už ve West Hamu, po vypadnutí Trenta Alexander-Arnolda se dostal do nominace. Síla Anglie je neskutečná, obrovská, je to jeden z největších favoritů na zlatou medaili. Tento konkrétní zápas si nesmíme udělat těžší, než bude. A zkusíme ho překlopit na naši stranu.“

Jak vnímáte coby krajní bek starosti na místě stoperů. Ať herní, tak zdravotní?

„Bylo by určitě lepší, kdyby kluci byli zdraví. Sám ani nevím, s kým můžeme počítat a s kým nikoli. Jen doufám, že jak Kali (Kalas), tak Čelda (Čelůstka) budou zdraví a najdeme ideální složení obranné čtveřice i celého týmu. Fotbal ale takové situace přináší. My uděláme všechno, aby na nás mohli být lidí zase hrdí.“