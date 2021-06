Itálie – Česko 4:0. Lekce před EURO, výprasku nahrály chyby v obraně

Už před zápasem se hovořilo o tom, že pro úspěch na velkém turnaji je nutné vyřešit prostředek obrany. Proti Itálii měl Jaroslav Šilhavý volbu ulehčenou – kvůli menším zdravotním obtížím mu vypadl Tomáš Kalas, tudíž padla volba na vyzkoušenou dvojici Jakub Brabec, Ondřej Čelůstka. Hráče, které by si vedle sebe dokázal představit od nové sezony i Pavel Vrba ve Spartě.

Ani jednomu ale zápas v Boloni nesedl. Brabec se sice v úvodu dostal k několika nebezpečným akcím vepředu, vzadu se ale dopouštěl bolavých minel. Plzeňský kapitán nabídl Italům první branku – ve 23. minutě odhlavičkoval centr přímo na Cira Immobileho a kapitán Lazia s přispěním lehké teče Ondřeje Čelůstky dostal poprvé míč za Pavlenkova záda.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23. Immobile, 42. Barella, 66. Insigne, 73. Berardi Hosté: Sestavy Domácí: Donnarumma – Florenzi (86. Tolói), Bonucci, Chiellini (C) (64. Acerbi), Spinazzola (64. Emerson) – Barella, Jorginho (63. Cristante), Locatelli – Berardi (77. Chiesa), Immobile (78.Raspadori), Insigne. Hosté: Pavlenka – Coufal, Brabec, Čelůstka (46. Zima), Bořil – Král, Darida (C) (81. Sadílek) – Masopust (61. Ševčík), Barák (46. Souček), Jankto (61. Vydra) – Krmenčík (46. Schick). Rozhodčí Tschudi – Josipovic, Sbrissa Stadion Venue Stadio Renato Dall'Ara

Celá obranná čtveřice nebyla ve své kůži – Vladimír Coufal vyjma náznaků v úvodu téměř nebyl vidět, Jan Bořil zůstával často zbytečně daleko od hráčů a z jeho prostoru Italové pronikali do nebezpečných kontrů. Navíc se od něj ve 42. minutě odrazila střela Nicola Barelly, jenž před pauzou dostal domácí do dvoubrankového náskoku.

Češi při výstavbě hry napáchali haldu chyb, začínalo to už od gólmana Pavlenky. Balony nezvykle často ztrácel i kapitán Vladimír Darida, míče při rozehrávce často končily v zámezí. Český zmar symbolizovalo, když Jakub Brabec při pokusu o dlouhý pas po lajně trefil v prvním poločase do hlavy nic netušícího Jana Bořila.

Od první inkasované branky si bílé barvy přestaly věřit a Italům práci výrazně usnadnily. Trenér Šilhavý, jenž svěřence celou dobu dirigoval úplně na vrcholku vymezeného prostoru, občas jen nevěřícně kroutil hlavou, co hráči na trávníku vyvádí…

Také ofenziva haprovala. Co předvedl Michael Krmenčík, jenž dostal prostor od první minuty? Jeho pokusu o lob téměř z půlky hřiště se na střídačce usmál i Patrik Schick. Po souboji s ním se málem odrovnala domácí ikona Leonardo Bonucci a chvíli se zdálo, že zkušený stoper Juventusu bude muset střídat.

Šilhavý o poločase zavelel hned ke třem změnám. Do akce povolal největší hvězdy týmu Tomáše Součka a Patrika Schicka. Sáhl i do stoperské dvojice, kde ukončil své trápení Ondřej Čelůstka. Ani průvan v sestavě a důrazné řeči ale nezabraly.

Velkou šanci dostal teprve dvacetiletý David Zima, který měl do nástupu na trávník v Boloni v reprezentačním áčku odkopaných pouhých šest minut ze závěru v Estonsku.

Italský favorit bez větších problémů zvládl už 27. zápas bez porážky, obraz hry nezměnily ani promíchané sestavy. Naopak za Coufalova záda se prodral v 66. minutě Lorenzo Insigne a zvýšil na 3:0. Nahrávajícího Immobileho včas nedostoupil Jakub Brabec. Čtvrtý zásah do otevřené obrany přidal Domenico Berardi, který si krásně vychutnal bezmocného Pavlenku.

Češi se musí probrat. V úterý proti Albánii už mají poslední pokus na to, aby namíchali správné složení do těžkých bojů na EURO. Itálie znovu odkryla ohromné díry vzadu, které je nutné zalátat. Bude to fuška, jinak velký turnaj také může skončit nepříjemnou ostudou.

Týmu nepomohla ani předzápasová návštěva od nového předsedy FAČR Petra Fouska. Po čtvrteční valné hromadě v Nymburce sedl na letadlo a osobně podpořil tým, který se v červnových týdnech porve o úspěch na EURO. Představení na hřišti mu spíš přidělalo vrásky, místo aby si užíval gratulace v nové funkci.