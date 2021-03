Vémola přišel o titul! Už není šampion, řekl Novotný. Co zápas s Ďatelinkou?

Větší rozruch při vážení československá scéna nepamatuje. Karlos Vémola přispěchal na pódium a očividně nebyl ve své kůži. Když se postavil na váhu, hned bylo jasné proč. Ručička se zastavila na hodnotě 84,5 kilogramu, tedy o 600 gramů výš, než dovoluje limit pro titulový souboj střední váhy. Milan Ďatelinka už měl v té době vážení za sebou, pár desítek sekund před Terminátorem navážil 83,85 kilogramu.

Vémola odběhl do zákulisí a okamžitě se začalo řešit, co bude dál. Měl sice ještě hodinu čas na opravný pokus, promotér organizace Ondřej Novotný ale prohlásil, že už shazovat nebude, jelikož mu to zakázal doktor. V ten moment propukly spekulace naplno a od začátku to vypadalo, že dopad pro Vémolu bude enormní.

„Pokud nemá Oktagon jiná pravidla, než jsou všude ve světě, tak Vémola titul neobhájí,“ tvrdil uznávaný rozhodčí Jakub Müller. „Proto se tomu říká šampionská váha a není tam ta tolerance půl kila. Když chcete vyhrát titul, musíte navážit na gram přesně.“

Samozřejmě ale záleželo na tom, jak se rozhodne organizace. „Může to být všelijak, ale ve světě je to takhle,“ vysvětloval rozhodčí, který se objevil také v oktagonu UFC a dodal, že ani případné zrušení souboje by Vémolovi pás nezachránilo. „I kdyby se zápas zrušil, tak to nehraje roli. Oficiální váha už totiž proběhla.“

Světlo do případu vnesl Novotný se svým vyjádřením na sociálních sítích. „Nastala situace, kterou můžeme ve světových organizacích spočítat na prstech jedné ruky,“ pronesl promotér a vynesl verdikt. „Karlos jde zítra jen superfight s Ďatelinkou, pokud Ďatelinka zvítězí, stane se šampionem střední váhy Oktagonu,“ rozhodl Novotný spolu s vedením organizace. „Karlos už není šampionem organizace a pokud zvítězí, vyhraje pouze superfight.“

Oktagon se tak zachoval podle oficiálních pravidel a český Terminátor se tak může částečně vykoupit v zítřejším střetu, ale opasek šampiona zpátky nezíská. Často se říká, že první duel podstupují bojovníci už na váze, Vémola ten svůj prohrál.