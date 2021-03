Vítěz Vémola: Málem jsem se sám knockoutoval, těším se na smažák

Dvě minuty a dvanáct vteřin. Přesně tolik času stačilo Karlosi Vémolovi k výhře nad Milanem Ďatelinkou, kterého donutil k odklepání souboje škrcením. A co bude dál? Terminátor má v plánu dlouhou pauzu a věnování se jiným aktivitám. Jako například natáčení svého pořadu Karlos show. A jak moc dál pětatřicetiletý bijec prahne po odvetě s Attilou Véghem? Nejspíš budete jeho odpovědí překvapeni.

Jak jste byl spokojený s průběhem souboje s Milanem Ďatelinkou?

„Vše šlo přesně podle plánu. Veliký respekt patří Andrému Reindersovi, který říkal, že začne kopem, čemuž jsem nevěřil. Říkal jsem: To není možný, že by začal kopem proti wrestlerovi. A on tak opravdu začal a tím si to pokazil, protože se pak nechal hodit. No ale pak jsem ho bohužel zdvihnul a hodil tak, že jsem se málem knockoutoval.“

Vážně?

„Jo, měl jsem z toho trochu strach, protože se mi to jednou stalo při tréninku, že jsem hodil frajera a sám jsem se knockoutoval hlavou. A to jsem teď udělal málem znovu. Proto jsem trochu zpomalil ze začátku. Až pak jsem přešel do half guardu (dominantní pozice), pak do sidu a následně do plného mountu. A když mi dal záda, tak jsem věděl, že pokud se nenechá uškrtit, tak ho umlátím, protože jsem ho měl chyceného pod rukou a protaženou pánev. Neměl se jak zvednout.“

Pro upřesnění, čím jste se málem knockoutoval?

„Nejprve jsem ho hodil a při tom dopadu jsem nejdříve spadl hlavou a pak dopadl on. Zapíchl jsem vlastně hlavu do země.“

Jak si ceníte této výhry? I s ohledem, že je to bez pásu šampiona. Má to pro vás nějaký význam?

„Ne, hateři budou vždycky hejtovat. Všichni lidi vědí, že opravdový šampion střední váhy Oktagonu jsem já. A jestli pás přes rameno mám, nebo ne, nehraje roli. Pro mě je hlavní, že jsem to zvládnul. Přece jenom mám tři krásný děti, nemohl jsem riskovat a hazardovat se zdravím. Nemohl jsem riskovat, byl jsem na tom fakt špatně. André mě před vážením podpíral a říkal: ‚Dělej, že ti nic není, aby soupeř nebyl na koni.‘ Takže my jsme hráli, že mi nic není, ale mně opravdu něco bylo a byl jsem na tom špatně. Nikdy jsem na tom ještě takhle nebyl. A jsem rád, že jsem zápas nakonec vyhrál ve zdraví. Ani teď se necítím úplně v pohodě a půjdu ještě k doktorovi na prohlídku.“

Váš příchod na vážení jsem viděl, a jestli takhle vypadalo to, že jste dělal, že jste v pohodě, tak jste byl ve skutečnosti asi opravdu na umření.

(směje se) „Jo, snažil jsem se hrát, že mi nic není, ale točila se mi hlava, neměl jsem balanc. A ještě ráno před zápasem se mě trenéři ptali, jestli nezrušíme zápas, protože se mi ještě trochu hlava točila. Jakmile jsem se třeba rozběhl na tréninku, tak jsem měl rozhozený balanc. Trenér se o mě trochu bál. Takže jsme to řešili, pomalu jsem dopíjel, pomalu dojídal. Právě proto jsem hned po zápase na tiskovce jedl. Omlouval jsem se Ondrovi (Ondřej Novotný – promotér Okagon MMA), ale musel jsem se najíst. Vím, že to bylo vůči fanouškům neslušný, ale měl jsem opravdu strašný hlad. Já se totiž musel s jídlem hlídat i před zápasem. Nemohl jsem se přejíst a odpálit. To bych tělo odrovnal. Takže jsem do sebe na tiskovce rval všechno, na co jsem se celou dobu tak těšil.“

Je pravda, že tisková konference byla spíše večeří s Vémolou.

(směje se) „Jo jo… Pak byla celkem komická situace, když přijel výtah, stáli tam Slováci a já otevřel Snickersku a úplně jak magor jsem jim říkal: Pánové, tři měsíce jsem ji neměl. Chápete to, já jsem ji tři měsíce neměl! (vypráví energicky) A oni: ‚Ty jsi magor, seš úplně přeplej.‘ Mně úplně svítily oči. Měl jsem takovou radost, největší radost večera.“

Takže čert vem titul, hlavně že došlo na oblíbenou pochoutku?

„Přesně! A říkal jsem Ondrovi, že mě štve, že je v hotelu zavřená kuchyně… Jak jsem nedávno točil Karlos show s kuchaři, tak mi tam kuchař národního fotbalového týmu Rudolf Juriga říkal, že fotbalisti mají za vítězství smažák. Ku*va, já už se měsíc těším na ten smažák. Skoro nad ničém jiným nepřemýšlím. Hned jak budu moct, jedeme na smažák. S bramborem, zeleninou a tatarkou. Tak se na něj těším. Strašně!“

Hned po zápase jste uvedl, že kdyby chtěl Ďatelinka odvetu, dostane ji. On ale rovnou řekl, že by to nemělo smysl. Co říkáte na jeho reakci?

„Velkej frajer. Asi nejlepší ze soupeřů, které jsem měl. Myslím si, že proti sobě už nepůjdeme, spíš se vydáme tou cestou, že budeme spolu jezdit na tréninky do Polska a tak dále. Asi pocítil, že jsem takticky a silově někde jinde, pohlídal jsem si to. Takže on sám ví, že to nemá cenu. I Ondra Novotný se na to úplně netvářil. Řekl jsem to opravdu jen proto, že jediný, vůči komu mě mrzí, že jsem nenavážil, tak je moje rodina, protože budeme mít o pětadvacet procent menší výplatu, a Ďatelinka. Nemám se komu jinému proč omlouvat. Ať si sáhnou všichni do svědomí. Víc než polovina republiky má problémy s nadváhou, a já jsem vyshazoval od neděle do čtvrtka čtrnáct kilo. Víc jsem prostě nebyl schopen dát. Nemám se Milanovi jak omluvit, krom toho, že dostal velikou část mé výplaty a nabídkou odvety…“

Vy jste to ještě nestihl sledovat, ale musím říct, že vám to podle ohlasů nemá moc lidí za zlé. Valná většina spíš oceňuje, jak jste k tomu přistoupil a omluvil se.

„Aha, tak super. Já jsem čekal, že mě za to lidi sežerou. Většinou čekají na nějakou chybu, kterou udělám, a tohle chyba byla. Poprvé po třiceti letech se mi stalo, že jsem neudělal váhu a to mě mrzí. Ale jsem ten poslední, kdo, kdyby mohl, že by se nekousl kvůli půl kilu. Ale opravdu to nešlo. Ne, že jsem byl na hranici, byl jsem za hranicí.“

Před zápasem jste tvrdil, že management Ďatelinky dělá chybu a měli na podobný souboj počkat. Myslíte si, že mu tahle prohra, vzhledem k okolnostem, uškodí?

„Nevím, každopádně ho to hodně mrzelo. Byl opravdu zničenej, až si říkám, co od toho zápasu čekal. Myslím, že ho měli nechat víc se vyzápasit, aby měl víc výher. Za tím si stojím, že na ten zápas nebyl připravenej, což se potvrdilo. Já to viděl a je zajímavé, že jeho tým a lidi kolem to neviděli. Taky jsem v kariéře, ne kvůli sobě, ale díky trenérům a managementu plno soubojů odmítl.“

Na druhou stranu vystupoval celou dobu velmi sympaticky, takže na tom mohl jen získat, ne? Pozitivní reklama.

„To taky nevím, záleží na tom, jak se bude dál odvíjet jeho kariéra. Pokud příští dva zápasy vyhraje, tak ano. To by znamenalo, že prohrál jen se šampionem, i když už teda šampion nejsem. Ale pokud ho to psychicky srazí a prohraje i příští zápas, tak z toho hypu sejde. (Václav) Mikulášek byl taky v hypu a už není, a až prohraje s Thomasem Robertsenem, tak už v něm nebude vůbec. Byla by škoda, kdyby se to stalo.“

Zmínil jste také, že Ďatelinka dorazí do vaší show. To bude docela zajímavá zkušenost.

„Jo, na to se těším, že si to tam vyříkáme. A že mu taky vysvětlím, proč jsem neshodil, i když někomu přijde ten důvod komický, mě samotného šokoval. Ale věřím, že to byla hlavní příčina. Je to zajímavý, jak se lidské tělo chová, a věřím, že příště už se to nestane.“

Co říkáte na okamžitou výzvu Samuela „Piráta“ Krištofiče? Na tiskové konferenci jste zmiňoval, že promotéři vám budou dovážet pouze zahraniční soupeře.

„Řekl jsem, že půjdu s kýmkoliv, koho přede mě postaví. Oni jasně prohlásili, že už mi nechtějí dávat československý soupeře, že jsem oproti nim o třídu výš, s čímž souhlasím. Piráta k ničemu nepotřebuju, příležitostí měl milion, teď je navíc zraněnej a otvírá si hubu. Nevím, jestli to bylo tím, že tam chodil ožralej. Nejspíš to tak byly jen nějaké opilecké výkřiky a kecy. Zápasit nemůže, jestli chtějí, tak budu prvního května ready. Předhoďte ho lvům, ale nepotřebuju ho. Ten zápas mě nikam neposune, jenom jeho. Takže pokud by mi za něj někdo chtěl zaplatit, tak proč ne, ale fakt to nepotřebuju. Říkají, že dají dva velké zahraniční soupeře a vítěz půjde se mnou. Tak ať postaví proti sobě Piráta třeba s Apollem a když ho porazí, tak s ním půjdu, ale opravdu mě teď nezajímá a je to ztráta času.“

Co máte vůbec teď v plánu?

„Chtěl bych kompletně změnit tréninkovou strategii, protože hodlám udělat i nějaké změny ve své kariéře. Navíc bych chtěl třeba půl roku pauzu, věnovat se rodině a zdraví a zápasit až na Štvanici, což je pro mě srdcová záležitost. A pokud by nepřišla na ten květen nějaká opravdu zajímavá nabídka, tak pro svou rodinu, zdraví i fanoušky si chci dát pauzu. Věnovat se věcem jako je Karlos Show, můj KTV shop. Teď ve středu jedeme s Jirkou Procházkou na onkologické oddělení v Brně, podpořit malé bojovníky. Těmhle věcem bych se chtěl první měsíc věnovat, než se vrátím do tréninku, abych byl připravený na Štvanici.“

Co říkáte na to, když promotéři na tiskové konferenci zmínili, že došlo k velkému posunu ohledně odvety s Attilou Véghem?

„To je další věc jako s Pirátem. Když to přijde, tak to přijde, teď mám plno svých věcí a jsem rozjetý. Jestli Attila chce nebo nechce zápasit, to je mimo mě. Dělám nějaký svoje velký věci a tohle je jenom na něm.“