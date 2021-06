Pozor na něj. S tímhle drsňákem netřeba si zahrávat. Defenzivu Skotů v úvodním utkání Euro proti Česku vyztuží rabiát Decian Gallagher (30), dvoumetrový chlapák s trestní minulostí.

Hrubián z Rutherglenu nejde pro ránu daleko, před osmi lety to ale přepísknul. V hotelu Parkville v Blantyre zuřivě napadl tamního šéfkuchaře baseballovou pálkou, způsobil mu krvácení do mozku a dlouhodobou pracovní neschopnost. Soudce ho pak poslal na tři roky do báně.

Když jej zhruba po roce propustili, začalo nanovo! „Pobyt ve vězení? Temná pasáž mého života. Nic, kde jsem si představoval, že budu, ale otevřelo mi to oči a ukázalo, kde bych se chtěl jednou pohybovat,“ popisoval poučený Gallagher.

Teď ho čeká úplně jiná výzva. Už v pondělí může čelit českým útočným akcím na mistrovství Evropy. A chce tam zúročit i zkušenosti z basy. „Dostal jsem se do světa, v němž jsem nikdy nechtěl být, ale získal jsem sebevědomí. Začal zase hrát fotbal s vědomím, že chci udělat lepší život sobě i rodině,“ řekl tatínek malé dcerky Shay. „Věděl jsem, že ji musím zaopatřit a dát jí život, jaký si zaslouží, a který jsem slíbil své ženě Nikki,“ dodal poučený pořez.