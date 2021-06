Klíč k postupu: vyběhnout se Skoty! Sestava nejspíš opět bez Hložka

Třináct let čekání na triumf ve vstupním zápase mistrovství Evropy dnes může skončit. Lépe by ale současnou situaci charakterizovalo slovo, MUSÍ! Česko se od 15.00 hodin na úvod EURO 2020 srazí v Glasgow se Skotskem. Kdo zvítězí, bude mít cestu do vyřazovací fáze turnaje značně umetenou. I remíza nechává naději. „Radši bych vyhrál,“ plánuje trenér Jaroslav Šilhavý. Základní sestavu má v hlavě, Adam Hložek by v ní být údajně neměl.

V tuzemsku vrcholí rozvolňovací procesy, otevřené jsou bary, hospody a restaurace. I proto se celá země ještě víc těší na mistrovství Evropy. Chce být ve varu. Řvát, radovat se, nadávat, prostě fandit tak, jak je zvyklá. Aby národ propadl nefalšované euforii a hltal každou novinu z českého tábora, je potřeba na úvod fotbalové přehlídky starého kontinentu zazářit.

V překladu to znamená: za každou cenu vydupat se Skotskem!

„Je to velmi důležitý zápas, hodně napoví. Remíza? Radši bych vyhrál,“ usměje se Jaroslav Šilhavý.

Odpověď zní zcela logicky: plichta sice ponechá mužstvo ve hře, nicméně pro postup do play off by v následujících dnech muselo srazit hlavu jedné z velmocí: buď Chorvatsku (18. června), nebo potom Anglii (22. června). Není třeba rozebírat, která mise je výrazně snazší. V Glasgow to dnes bude klíčový souboj o postup ze skupiny D!

Dvě bitvy se Skotskem z podzimu minulého roku v Lize národů má Šilhavý do detailu nastudované, byť paradoxně ani u jedné nebyl přímo. První vzájemný střet fatálně ovlivnila karanténa, do které národní tým uvalila hygiena. Při odvetě měl trenér COVID-19 a na zápas koukal v obývacím pokoji. Varování předem: oba duely skončily vítězstvím neústupných Skotů!

„Věřím, že zkušenosti z těchto zápasů využijeme, abychom Skoty konečně porazili,“ říká Šilhavý, ale ihned dodá, že soupeř má oproti minulosti tým doplněný o hvězdy Premier League – Kierana Tierneyho (Arsenal) a Andrewa Robertsona (Liverpool).

Ano, kouč má pravdu, dnes to nebude zábava, čeká se drsná válka. Nicméně vedená sportovně. Kauzy z poslední doby, z nichž nejvíce křičí do éteru případ údajného rasismu stopera Ondřeje Kúdely, by prý neměly mít na události na trávníku vliv. Minimálně z české strany. „Věřím, že půjde o čistě sportovní boj a že se diváci budou mít na co dívat. Z naší strany žádné nepřátelství není. Od nás to bude na hřišti fair play,“ tvrdí.

Šilhavý má o sestavě jasno. Podle informací deníku Sport by měla být totožná se zahajovací jedenáctkou proti Albánii. Tedy s Vaclíkem v brance, se stopery Čelůstkou a Kalasem, na křídle s Masopustem a Janktem. Osmnáctiletý Adam Hložek by měl být připravený naskočit z lavičky.

Česko čeká dlouhých třináct let na vítězství v úvodním utkání turnaje. Na EURO 2016 prohrálo za vlády Pavla Vrby po totálně zákopové strategii se Španělskem 0:1, o čtyři roky dříve mužstvo vedené Michalem Bílkem padlo s Ruskem 1:4. V obou případech reprezentace za úvodní vystoupení schytala drsnou kritiku od médií, expertů i veřejnosti. Naposledy si Češi zapsali vítězný start pod Karlem Brücknerem v roce 2008, gólem Václava Svěrkoše tehdy porazili 1:0 Švýcarsko. Paradoxem je, že Bílek s Vrbou navzdory úvodnímu nezdaru došli do play off, Brückner skončil už ve skupině.

Jak to bude dnes? Národ si žádá jediné: zrušte to hrozné čekání! Vyběhněte se Skoty!