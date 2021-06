Darida poslal vzkaz Eriksenovi a varuje Skotsko: Naše forma stoupá

S kapitánskou páskou povede Vladimír Darida svůj tým do nesmírně důležitého střetu. Pondělní vítězství nad Skotskem by Česku výrazně usnadnilo cestu za vysněným postupem do vyřazovací fáze turnaje. „Všichni to tak vnímáme. Je to velmi důležité utkání, důležitý vstup do šampionátu. Pokud uhrajeme tři body, mohlo by nás to posunout dál,“ soudí třicetiletý střední záložník berlínské Herty. Na EURO je potřetí, ale poprvé bude mít k mužstvu motivační proslov.

Na tiskové konferenci padla první otázka. Vladimír Darida ale nejprve popřál hodně zdraví dánskému záložníkovi Christianu Eriksenovi, o kterého se v sobotu odpoledne bál celý svět. „Na začátek bych chtěl za celý náš tým popřát uzdravení Christianu Eriksenovi,“ s vážnou tváří pravil český lídr.

Bořek Dočkal vedl k týmu proslovy. Počítáte s něčím podobným i vy?

„Samozřejmě, navázal jsem na tradici Bořka Dočkala a před každým zápasem klukům něco říkám. Nejinak tomu bude i v pondělí. Ale co to bude, si nechám pro sebe.“

Je duel se Skotskem z vašeho pohledu klíčovým zápasem skupiny?

„Všichni to tak vnímáme. Je to velmi důležité utkání, důležitý vstup do turnaje. Pokud uhrajeme tři body, mohlo by nás to posunout dál.“

Co by mělo na Skoty platit?

„Je to dobrý tým. Mají vyrovnanou defenzivu i ofenzivu. Máme připravené varianty hry, které v zápase chceme použít. Hodně důležitý bude vstup do utkání. Doufám, že se nám začátek povede lépe než minule v Lize národů, kdy jsme obdrželi brzo gól, a zápas pak pro nás byl těžší. Toho se musíme vyvarovat.“

Bude nutné se zlepšit oproti přípravným zápasům s Itálií a Albánií?

„Jsme si vědomi toho, že zápasy nebyly bez chybičky. Ani ten poslední s Albánií. Věřím, že naše forma stoupá. I v tréninku je cítit, že se celé EURO blíží, že nás čekají krásné zápasy. Myslím si, že budeme velmi dobře připraveni. Naše práce bude gradovat naplno.“

Kritice se nevyhnula ani hra středních záložníků. Jaké úlohy budete mít proti Skotsku v srdci pole?

„Budeme chtít zklidnit hru, Skotové jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Pro nás je důležité, abychom balony udrželi, sklepli si je a hráli po zemi.“

Na tribunách Hampden Parku bude dvanáct tisíc diváků, vpřed poženou domácí tým. Bude to hrát roli?

„Osobně to tak nevnímám. V hledišti budou lidi, to je pro mě důležitější. A jestli bude atmosféra proti nám, to mně nevadí. Hlavně, že někdo na stadionu bude.“

Jaké máte vzpomínky na úvodní zápasy turnaje? Zažil jste je na předchozích evropských šampionátech v Polsku a Francii.

„Každý zápas na EURO je výjimečný, ať je to první nebo třetí zápas ve skupině. Strašně moc se na to těším. S klukama jsme se na pokojích koukali na první zápasy. Už chceme být na hřišti. Ideálně by to mohlo být dnes, ale počkáme si i do zítřka.“

V sobotu večer jste přiletěli do Glasgow. Dýchla na vás atmosféra šampionátu víc, než během pobytu v pražské bublině?

„Myslím, že prvním impulsem byl otevírací zápas Italů s Turky. V pátek jsme si opravdu uvědomili, že šampionát začal.“