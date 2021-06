Skvělý Vaclík rozehnal obavy: Byl jako zeď! Hřebík popsal, čím vyniká

V první půli vyškrábnul tvrdou střelu Andyho Robertsona. „Snažil jsem se ho ustát, naštěstí to dal do míst, kam jsem dosáhl,“ líčil pak v rozhovoru pro ČT brankář Tomáš Vaclík. Ve druhé půli díky hokejovému rozštěpu vytěsnil nohou pokus Lyndona Dykese. „Trochu mě překvapil, že střílel z jedné, protože byl sám. Byl jsem v pohybu, ale naštěstí to dal tak, že jsem míč stačil špičkou vykopnout,“ oddechl si jeden z českých hrdinů po skládce Skotů 2:0 v prvním zápase na EURO.

Vaclíkův podpis na výhře byl obzvlášť tučný. Rozehnal pochybnosti, které se kolem něj rojily. V Seville se v sezoně nedočkal valného vytížení, nastoupil jen k osmi soutěžním zápasům.

V poslední přípravě proti Albánii nepůsobil úplně přesvědčivě, zejména v rozehrávce. Ale jeho výkon v bzučícím Hampden Parku? Famózní, parádní, doplňte si oslavné přídavné jméno, jaké chcete.

„Jeho nemá cenu snad ani komentovat. Podržel nás, chytil dvě tři loženky. Vždycky je dobře, když se můžete o brankáře opřít. Když víte, že máte zeď, oporu, co vás podrží. Před zápasem jsem mu říkal, ať něco chytí. Jsem rád, že mě poslechl. Snesla se na něj trochu kritika, lidé mu moc nevěřili, poukazovali na to, že nechytal v Seville. Jsem rád, že to takhle zvládl,“ zatleskal mu obránce Vladimír Coufal.

Trenér Jaroslav Šilhavý ještě v průběhu minulého týdne dumal, koho do brány postaví. Ve hře byl ještě Jiří Pavlenka z Brém, který se však těsně před startem šampionátu zranil. Slávistický gólman Ondřej Kolář se po ošklivém zranění hlavy necítil, tudíž nefiguroval ani v původní nominaci. Při konkurenci Aleše Mandouse a Tomáše Koubka je nyní Vaclík nezpochybnitelnou jedničkou.

„Bohužel pro Pavlase se to takhle vyvinulo, že sem nemohl kvůli zdravotní indispozici jet. Těžko se to hodnotí, když tu není. Takhle to prostě vyšlo, jsem rád, že jsem mohl na tomhle turnaji nastoupit. Udělám maximum proto, abychom byli jako tým úspěšní,“ prohodil Vaclík. „Věřím, že mu forma zůstane a takhle to zavře i v dalších zápasech,“ přál si reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Pokud by to tak bylo, může být národní v klidu. Mezi tyčemi měl v pondělí odpoledne jasnou oporu. „Byl pro nás velmi důležitý. Předvedl výborný výkon, hodně nás podržel. Udržená nula je jednou z klíčových věcí v tomto zápase,“ vypíchl český kapitán Vladimír Darida.

„Tomáš je vynikající na čáře. Když jsme ho kupovali do Sparty, byl problém si to prosadit, protože zaznívaly připomínky, že není dost vysoký. Ale u něj to nevadí, protože fantasticky předjímá, co se stane. Problémy měl s hrou nohama, ale pod Pavlem Srníčkem se postupně zlepšoval, on s ním hodně pracoval,“ zavzpomínal ve studiu iSport TV zkušený trenér Jaroslav Hřebík, aktuálně ředitel sparťanské mládeže.

Vaclík přesvědčil, nabral sebedůvěru. Pro novou sezonu ještě nemá klub, kde bude chytat. O zájemce ale nebude mít nouzi.