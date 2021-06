Eriksen: Pizza a úsměvy v nemocnici, ve středu domů? Hrdina bude kapitán

Dobrých zpráv není nikdy dost, a tahle po děsivých scénách ze zápasu Dánska s Finskem (0:1) potěší obzvlášť. Christianu Eriksenovi se daří lépe, v dobré náladě si do pokoje dokonce objednal pizzu, ve středu by se mohl přesunout domů. Fanouškům poslal i vzkaz s usměvavou fotkou. Mezitím se jeho parťákovi, kapitánovi Simonu Kjaerovi, dostává zasloužené úcty za pohotovou reakci, která Christianovi zachránila život. Nejspíš se dočká i odměny v podobě pásky v AC Milán.

Záložníkovi, který v sobotním zápase utrpěl zástavu srdce, se v nemocnici v Kodani dostává skvělé péče, jedna věc by ale šla zlepšit - kuchyně. Jak informuje italský deník Gazzetta dello Sport, Eriksen zavolal kolegům z národního týmu, zda by mu nedovezli pizzu. Týmový šéfkuchař Per Thostesen s radostí kývnul a dovezl mu čerstvě upečenou italskou lahůdku. Zpráva zdánlivě banální, ale zahřeje - chuť k jídlu, legrácky s parťáky, to jsou signály, že se mu daří lépe.

V úterý ráno skrze twitterový účet dánského fotbalového svazu poslal vzkaz všem fanouškům. „Děkuji všem za milé vzkazy, které dorazily z celého světa. Pro mě a mou rodinu to znamená hodně,“ napsal. „Jsem v pořádku, v rámci možností. Musím ještě podstoupit pár vyšetření v nemocnosti, ale cítím se době. Teď budu fandit chlapcům z dánského týmu v dalších zápasech!“

Eriksen má za sebou mnoho vyšetření a další runda ho ještě čeká, zprávy z dánského tábora jsou ale optimistické. Záložníka Interu by mohli z nemocnice domů pustit už ve středu. Přesná diagnóza, která blíže určí směřování jeho sportovní i osobní budoucnosti, se čeká až později.

Na pokoji už stihli Eriksena navštívit kromě rodiných příslušníků i lékaři jeho klubu, Interu Milán, a lídři reprezentace Kasper Schmeichel a Simon Kjaer. I jejich rychlé reakce přispěly k tomu, že záložník je mezi živými, oba pak navíc uklidňovali záložníkovu pochopitelně velmi rozrušenou partnerku Sabinu.

„Bylo skvělé ho vidět. Mluvili jsme o všem a o ničem, to není vůbec důležité. Teď pro něj chceme udělat něco výjimečného,“ vyhlásil gólman Schmeichel směrem ke zbytku turnaje. „Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Byl to zázrak,“ oddechl si.

Kromě lékařského personálu zaslouženě slyší chválu ze všech stran i zkušený stoper Simon Kjaer. Právě dánský kapitán reagoval ze všech nejrychleji, když se Eriksen z ničeho nic skácel k zemi. Postaral se o to, aby v bezvědomí nespolkl jazyk a aby byl ve správné pozici, ve které si jej pak převzali zdravotníci. Bleskurychlá a správná reakce zkušeného zadáka nejspíš parťákovi zachránila život.

„Nepřekvapilo mě, co udělal. Má v sobě neuvěřitelnou lidskost. Jsem hrdý, že je mým kapitánem,“ promluvil o Kjaerovi Schmeichel. Dodal také, že se Simon a Christian znají nejen díky reprezentování rodné země, ale tráví spolu i hodně času v Miláně - záložník hraje za mistrovský Inter, zadák za rivala AC. Podle zpráv z Itálie vedení Rossoneri řeší, že by Kjaer měl kapitánskou pásku, kterou nosí v národním týmu, převzít i v klubu. Zaslouží si ji, prokázal se jako pravý hrdina a lídr.