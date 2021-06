Schickova sestra: Páťa je hrdina! Úžasný gól mi připomněl Zlatana

Jeden gól – a ještě druhý gól, ten nejkrásnější! Kristýna Schicková seděla doma u televize a cloumalo s ní dojetí. Aby ne, její bratr Patrik v Glasgow odehrál životní zápas. „Celá rodina je na něj pyšná,“ říká influencerka a modelka v rozhovoru pro deník Sport. Jak by nejslavnějšího člena rodiny oznámkovala? S kterým superkanonýrem ho srovnává? A může se stát nejlepším střelcem EURO?

Byla u toho, když její o dva roky mladší bráška doma na zahradě donekonečna zkoušel nejrůznější fintičky. Když každý týden na dálku hltal andělský chór před svátečními zápasy Ligy mistrů a vášnivě sbíral dresy svého oblíbence Davida Beckhama. Zblízka sledovala jeho nevšední cestu ze Sparty do Bohemians, pak do Itálie a nakonec do bundesligy. A vychutnala si i pondělní show proti Skotsku orámovanou výjimečnou trefou z půlky hřiště.

„Nemohla jsem si to nechat ujít. Žádný záznam, hezky přímý přenos. Od první minuty jsem byla napnutá,“ vypráví Kristýna Schicková, jež v dubnu na O2 TV Sport spolukomentovala ligové derby Slavie se Spartou.

Deník Sport vašemu bratrovi udělil maximální možnou známku deset a zvolil ho mužem zápasu. Jak byste hodnotila vy?

„Klidně bych Páťovi dala desítku s hvězdičkou, zasloužil by si to.“

Vážně?

„Už první gól byl úžasný a druhý ještě lepší, to se jen tak nevidí.“

Magická rána z poloviny hřiště obletěla svět. Modlila jste se, aby míč zapadnul do branky?

„Byla to neuvěřitelná střela. Pro mě na podobné úrovni, jako když se Zlatan Ibrahimovič kdysi proti Anglii trefil z pětadvaceti nebo třiceti metrů nůžkami.“

Co vám po jednom z nejkrásnějších gólů českých fotbalových dějin běželo hlavou?

„Uvědomila jsem si, jak moc jsem na Patrika hrdá. Nejen já, celá rodina. Moc mu to přejeme. Třeba ještě pár takových gólů přidá. Je mu pětadvacet, všechno má před sebou.“

Jakou pochvalu od vás po zápase dostal?

„Napsali jsme mu s manželem textovku a pogratulovali ke gólům. Nevolali jsme mu: myslím, že má během EURO svých starostí a povinností dost.“

Jeho nejdůležitější starostí a povinností je pomoct Česku k postupu do osmifinále. Povede se mu to?

„Věřím v to. Po vítězství nad Skotskem postup není tak daleko, na prvních třech bodech se před dalšími zápasy s Chorvatskem a Anglií dá stavět.“

Stavět může i Patrik na svých prvních dvou gólech. Umíte si představit, že by to mohl dotáhnout až na trůn pro nejlepšího střelce mistrovství Evropy jako Milan Baroš v roce 2004?

„Proč ne? Má k tomu skvěle našlápnuto. Budu mu přát další góly, aby se prostřílel až na vrchol.“