Na co se po Skotech zapomnělo: Král a ztráty, laxnost i nevyrovnané strany

Levá strana hapruje

Nasazení se Janu Bořilovi s Jakubem Janktem vyčíst nedá, oba bojují tak, jak je známe. Přesto je však z dvojice operující na levé straně zřetelné, že ani jeden není ve své kůži. A to už od přípravných zápasů s Itálií a Albánií. Jankto sice připravil solidní palebnou možnost Patriku Schickovi, ale to bylo vše. Centry nenacházely adresáty a bek Bořil se k podpoře útoku ani nedostal. Pravá strana je v ofenzivě výrazně zastínila. Chtělo by to vybalancovat sílu.

21 %

Pouze tolik procent postupných útoků se vedlo po levé straně, napravo to bylo 62 %.