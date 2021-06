Vaclíkův manažer: Máme to rozhozené. Španělsko, Itálie, Anglie... Co Real?

Brankář Tomáš Vaclík nyní nepřemýšlí o tom, kde bude chytat v nadcházející sezoně. Chce mít čistou hlavu na mistrovství Evropy. „Jsme s Tomášem domluvení, že v průběhu šampionátu to nebudeme řešit, sedneme si po EURO,“ avizuje hráčský agent David Nehoda z agentury Nehoda Sport, pod jejíž křídla Vaclík patří.

V nabídkách se bude moct dvaatřicetiletý brankář přehrabovat. „Průběžně nějaké kontakty jsou,“ připouští manažer. Vaclík by se nebránil pokračování ve Španělsku, umí jazyk, líbí se mu tam. „Máme to rozhozené na více stranách včetně Španělska, Itálie nebo Anglie, uvidíme, kdo bude nejkonkrétnější a nejzajímavější pro Tomáše a jeho další budoucnost. Tři roky ve Španělsku strávil, bylo by fajn, kdyby tam pokračoval. Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ dodává Nehoda.

Na přelomu května a června přilétla ze Španělska dokonce zvěst, že situaci kolem Vaclíka sonduje slavný Real Madrid. „Těžko se mi komentují spekulace. Nic konkrétního nebylo. Co mám informace, post gólmana momentálně neshánějí. Uvidíme, kdyby to přehodnotili. Každopádně to teď není na pořadu dne,“ tvrdí syn legendárního kanonýra Zdeňka Nehody.

EURO 2021: Řekl si o nové angažmá? Hřebík ocenil Vaclíkovy kvality

Zkušený brankář neprožil v Seville idylickou sezonu, byl dvojkou, odchytal jen osm soutěžních zápasů. Proto se i v reprezentaci jeho pozice prvního brankáře otřásla. „Věřil, že svou kvalitu prokáže a že post jedničky uhájí. V tomhle ohledu nebyl rozhozený, odjížděl na reprezentační sraz s tím, že se o to popere,“ líčí Nehoda.

Situace se definitivně rozsekla ve chvíli, kdy musel tým kvůli zranění opustit Jiří Pavlenka. Od té doby nebylo pochyb o tom, že chytat bude Vaclík. Utkání proti Skotsku mu vyšlo náramně. „Všichni vidí, že i když Tomáš v Seville neodchytal v minulé sezoně tolik minut, je pořád vynikající a zkušený gólman. Ukázal, že je připraven kdykoliv naskočit. Z tohoto pohledu přinesl zápas jen pozitiva. Byl to typický Tomáš, působil klidně, byl oporou,“ pochvaluje si Nehoda.

EURO 2021: Ani Ronaldo, ani Messi. Hřebík by si do svého ideálního týmu vzal Součka

EURO 2021: Geniální Schick, vesmírný Vaclík. Experti rozebrali výhru nad Skotskem

EURO 2021: Patrik Schick? Hřebík: Některé věci má lepší než Ronaldo, ale

EURO 2021: Hřebík řešil návyky hráčů i stopery