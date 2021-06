Mazlila se s ročním synkem Elliotem a očima hltala záběry v televizi. Modelka a mamka Kristýna Schicková (26) na dálku gratulovala bráchovi Patrikovi (25) k epochálnímu gólu z půlky hřiště.

Kristýno, co jste říkala na Patrikovu trefu?

„Naprostá paráda. Měli jsme husí kůži po celém těle. Gól to byl úplně neuvěřitelný a přeju mu moc takových gólů. Jsem velká fanynka, sleduji všechny zápasy pečlivě a držím palce Páťovi a celému týmu.“

Našla byste pro ten gól nějaké hodnocení ze světa modelingu?

„To bude další Cover Star. Něco jako známá postava na titulních stránkách. Když tak o tom přemýšlím, myslím, že bychom měli nějakou tu Cover Story spolu nafotit.“

No vidíte, Patrik před časem řekl, že kdyby nehrál fotbal, byl by model jako vy. Šlo by mu to?

„Patrik má skvělé geny a proporce na to být top model. Ostré rysy, vysekané tělo, výšku. Myslím, že agentury by se o něj praly.“