A to jen pár minut před odletem na MS, když zavolal do rádia, aby se posluchačům podělil se svým příběhem. Nejprve se představil jen jako Thomas, když se ho ale moderátor zeptal, za jaký hraje tým, všem spadla brada. „Kopu za dánský nároďák,“ rozchechtal se Delaney. Dle expertů ovšem podobným hendikepem trpí celá řada hráčů, kteří však své problémy tají v obavách, že jim na trhu klesne jejich cena.

Válí za Dortmund, je pilířem dánské zálohy. A to má navíc jeden obrovský deficit: červeno-zelenou barvoslepost! „Občas je to na hřišti složité, protože mám problémy rozeznat, kdo je spoluhráč a kdo soupeř. Ale tak to prostě je,“ mává rukou Delaney, který tuhle zrakovou vadu přiznal světu v roce 2018.

Bez jednoho »cenťáku« dvoumetrový chasník o sobě hrdě prohlašuje, že zbaští, co mu přijde pod ruku. „Jo, miluju jídlo! Asijská kuchyně, německá kuchyně, dánská kuchyně… Já sním prakticky všechno,“ zubí se stoper Southamptonu s tím, že takhle to měl od útlého dětství.

Okradl ho spoluhráč

Hodně bizarní historkou se může pochlubit útočník francouzského Nice, jemuž krátce po přestupu někdo z kabiny zcizil luxusní hodinky v hodnotě 1,8 milionu korun.

Když se ale do věci vložila policie, identita pachatele šokovala celý tým. »Cibule« mu totiž dle záznamů z bezpečnostních kamer ukradl jeho vlastní spoluhráč Lamine Diaby-Fadiga! To bylo také to poslední, co tenhle lapka v klubu udělal, hned poté totiž dostal zaslouženého padáka.