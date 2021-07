Jak na Dány? Vezměte jim oblíbenou hračku, děsí hlavně střelecký apetit

Dánský dynamit explodoval! Na EURO to v posledních dvou zápasech odnesli Rusové a Velšané, kteří slízli od Seveřanů čtyři góly. Mimochodem, čtyři a více branek dvakrát po sobě dosud v historii evropských šampionátů ještě žádné mužstvo nevstřelilo. Palebná síla však není jedinou zbraní pluku přemýšlivého kouče Kaspera Hjulmanda. Češi se musejí nachystat na kompaktnost, variabilitu, střelecký apetit či šikovnost jednoho falešného křídla. Ale rozebereme si to postupně a přidejme, kudy by mohla vést cesta k překonání složitějšího rébusu, než nabídli Nizozemci.