Jede expres Spinazzola! Navzdory handicapu, kvůli němuž chtěl skončit

Navzdory svému handicapu je nejrychlejším hráčem na turnaji. Levý bek Itálie Leandro Spinazzola kmitá po lajně jako pendolino, sype do vápna centry a dostává se i k zakončení. V osmadvaceti letech patří zadák AS Řím k objevům šampionátu. V Juventusu a Interu Milán přitom nad ním relativně nedávno ohrnuli nos – a teď si jen mohou drbat hlavu.

Statistiky rodáka z Foligna mluví samy za sebe. Už dvakrát byl na EURO vyhlášen hráčem zápasu, což se vedle něj povedlo jen třem dalším: Belgičanu Romelu Lukakovi, Španělovi Sergiu Busquetsovi a Holanďanovi Denzelu Dumfriesovi. Kromě toho Leonardo Spinazzola zkompletoval v azurovém dresu nejvíce driblinků, doručil nejvíc centrů a vytvořil nejvíc šancí.

A to nejlepší na závěr. GPS technologie hráči s číslem 4 naměřili maximální hodnotu 33,8 kilometru v hodině, na vyšší rychlost se zatím nikdo nedostal. Stejně je na tom Maďar Loïc Négo, na dalších příčkách figurují Francouz Kingsley Coman (33,7 km/h), Holanďan Cody Gakpo (33,6 km/h) a Velšan Daniel James (33,5 km/h), kteří se už do jednoho vyvalují někde na pláži. Zato Spinazzola se chystá na čtvrtfinále s Belgií.

„Kdybych nebyl dost rychlý, nehrál bych,“ říká k tomu věcně sprinter, díky jehož náběhům se rozestavení squadry azzurry po zisku míče mění z 4-3-3 na 3-3-4. Navíc je k neutahání, jako by měl dvoje plíce. Z pozice falešného levého křídla v osmifinále proti Rakousku precizně odcentroval v páté minutě prodloužení na gól Federiku Chiesovi, čímž jen znovu potvrdil, že kromě výjimečné rychlosti disponuje i mimořádnou energií.

A to je hodně vzácná kombinace, která pochopitelně poutá pozornost. Kolem beka AS Řím, jehož hodnotu vyčíslil web transfermarkt.de na 26 milionů eur, tedy 676 milionů korun, krouží PSG, Real Madrid i Barcelona, určitě se ozvou i některé top značky z Premier League. Poslední slovo však bude mít nový kouč „giallorossi“ José Mourinho, který by samozřejmě o nadupaného beka jen nerad přišel.

„Je tak rychlý a explozivní, že může hrát na kraji v systému se čtyřmi i pěti obránci,“ chválí ho italský reprezentační kouč Roberto Mancini.

V Římě přitom vlastně Spinazzola vůbec neměl být. V roce 2012 si ho v Sieně vyhlédl Juventus, jenže následujících sedm sezon strávil na hostování v šesti různých klubech. Příležitost dostal až v březnu 2019, kdy upoutal sebevědomým debutem v Lize mistrů proti Atlétiku Madrid (3:0). Přesto o pár měsíců později odešel do italské metropole za 29,5 milionu eur (767 milionů korun), vedení Juventusu totiž vadila jeho častá zranění.

A zdravotní stav byl také důvodem, proč loni v létě zkrachoval Spinazzolův de facto hotový přestup do Interu Milán. Při důkladné prohlídce totiž vyšlo údajně najevo, že má jednu nohu kratší než druhou.

Chlapík s pichlavýma očima byl tehdy totálně na dně a dokonce uvažoval o tom, že s fotbalem sekne. Naštěstí mu to matka rázně rozmluvila. „Řekla mi, ať zatnu zuby a ještě to zkusím. A měla pravdu,“ líčí s úsměvem.

Dubnové semifinále Evropské ligy na hřišti Manchesteru United sice nedohrál kvůli svalovému zranění, ale po intenzivní měsíční léčbě se dal dohromady v pravý čas.

Na EURO teď zažívá zaslouženou a sladkou satisfakci.