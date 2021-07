Šilhavý před Dánskem: Určit sestavu? Je to složité. Atmosféra bude naopak

Náročný přesun do dusného a horkého prostředí v Baku zvládli. Teď zbývá zvládnout na hřišti sobotní čtvrtfinále EURO. Čeští fotbalisté se chystají na těžkého soupeře z Dánska, do utkání půjdou v plném složení. „Ještě není stoprocentně dané, kdo nastoupí,“ řekl na tiskové konferenci den před výkopem trenér Jaroslav Šilhavý.

Jak těžký vás čeká protivník?

„Dánové hrají týmově, nejsou to žádné velké hvězdy, ale dohromady tvoří skvělý tým, hrají podobným stylem jako my.“

Už víte, v jaké nastoupíte sestavě?

„Rozhodující bude zdravotní stav hráčů. Vláďa (Darida) absolvoval včera celý trénink bez problémů, dneska se cítí dobře. Uvidíme po dnešním tréninku, jak to bude vypadat, až pak se rozhodneme o sestavě. Není zatím stoprocentně dané, kdo nastoupí.“

Přemýšlíte o základní jedenáctce hodně?

„Je to složité. Jak už jsem řekl, ještě to není úplně stoprocentní, uvidíme, jak Vláda dotrénuje a jak se bude cítit. Honza Bořil nebo Pavel Kadeřábek na levé straně obrany, to je také téma. Není to jednoduché, věřím, že se rozhodneme správně a ať, nebo tak, nenaruší to u mužstva touhu pokračovat ve výkonu, jako byl proti Holandsku a budeme na to hlavou připravení. Hráči dobře vědí, co je čeká.“

ANKETA

Jaký je zdravotní stav dalších hráčů?

„V tuhle chvíli je všech 26 hráčů připravených naskočit do hry, to je potěšující.“

Mrzí vás, že zápas v Baku uvidí na stadionu minimum českých fanoušků?

„To mě mrzí nejvíc, když si vzpomenu na osmifinále v Budapešti, jaké to bylo úžasné, vnímat tam fanoušky a plný stadion. Obávám se, že tomu teď bude naopak, fotbalu a atmosféře to neprospívá, ale nic s tím nenaděláme. Musíme se na to zodpovědně připravit a poprat se o postup.“

Co by na Dánsko mohlo platit?

„Především se jim vyrovnat v nasazení a v přístupu, což myslím, že dokážeme zvládnout. Jedna chybička může rozhodnout a vývoj utkání se najednou převalí na jednu stranu. Věřím, že jsme schopni to zvládnout, byť Dánové mají hodně dobrých hráčů, kteří mohou rozhodnout. Snad to budeme my, kdo využije chybičky soupeře a dostaneme se do vedení, třeba po standardce nebo chybě soupeře. Očekávám hodně vyrovnané utkání, plno soubojů, budou rozhodovat maličkosti.“

Může v utkání hrát roli velké vedro?

„Hráči jsou v péči lékařů a fyzioterapeutů, to probíhá soustavně, i v Budapešti bylo velké teplo. Tady je to trošku jiné. Momentálně je půl páté, výheň a hřiště vyschlé. Věřím, že to dají pořadatelé do pořádku a bude to dobrý zápas. Akorát se obávám, že tomu budou chybět fanoušci.“

Jaká jsou vaše osobní pocity před zápasem kariéry?

„Samozřejmě se na to moc těším, to je jasné. Cítím závazek, což je dobře, že lidi to hodně zajímá a také jsou na zápas natěšení. Je to zároveň i tlak. Na mě ale až tolik nezáleží, věřím, že hráči se na to dobře vyspí a připraví.“