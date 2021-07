Dreksa: Baku je malá Dubaj, všechno tam funguje. Na koho si dát pozor?

Zvykl si na horko i silný vítr a angažmá ve velkoměstě, které okouzluje historií i supermoderními novinkami, si zamiloval. A užil. Obránce Pavel Dreksa navštívil závod Formule 1 i utkání Karabachu v Lize mistrů proti Atlétiku Madrid a Chelsea.

Co jste si pomyslel, když vyšlo najevo, že se EURO bude hrát i právě v Baku?

„Že je to výhra velkého sponzora Gazpromu. Když Platini vymyslel, že se bude hrát turnaj ve více městech, byl to jejich cíl. Postavili Olympijský stadion a tvrdě si za tím šli. Nepřekvapilo mě, že toho dosáhli.“

Hrál jste v nové aréně?

„Hrál – a musím říct, že je to fakt obrovský stadion! Byl jsem se tam dívat i na zápasy Ligy mistrů, když měl Karabach ve skupině Atlético Madrid a Chelsea. Sedmdesát tisíc lidí na tribunách, to byl hukot. Masakr.“

Atletická dráha nevadí?

„S tím se u olympijských stánků počítá, ale je pravda, že hráči vám z té dálky přijdou malincí. Je to skoro na dalekohled.“ (úsměv)

Co jako první čeká fanoušky ve městě?

„Určitě teplo. Hodně teplo.“

Nicméně jiné klima než u nás.

„Jasně. Ale ve městské zástavbě to vedro dost sálá. Je tam x milionů lidí, asfalt je enormně vyhřátý. Pamatuju si, že přelom července a srpna už byl docela nechutný, museli jsme trénovat v osm ráno nebo v osm večer. Bylo to nepříjemné, ani se nám nechtělo chodit ven. Nicméně začátek července je ještě celkem v pohodě.“

I vítr?

„Baku je označováno za město větru, od Kaspického moře fučí někdy opravdu brutálně. Ale teď v létě ne. Láme se to až na konci září, ze dne na den je o deset stupňů méně. Vítr dosahuje rychlosti až šedesát kilometrů za hodinu, to už bývá síla. Pozitiva však převažují.“

Například?

„Celkově je to krásné město. Každému bych doporučil – pokud je to možné – aby tam pár dní zůstal. Staré město je nádherné, nábřeží, muzeum, kolonáda, restaurace... Dýchne na vás historie, večer je to parádně nasvícené. Je tam spousta míst, kde trávit čas. Taxíkem se dá zajet na severovýchodní stranu směr letiště, za třicet minut jste z města u moře, kde jsou moc hezké pláže a kluby. Bilgah Beach se to jmenuje.“

Od vašeho angažmá v Něftči Baku už uplynuly čtyři roky, ale pořád zníte šťastně, když vzpomínáte.

„Každý, kdo za námi přijel, byl nadšený. Všechno tam funguje. Třeba metro stojí asi jen jeden manat (cca 13 korun) a dostanete se jím všude. I na stadion.“

Zkrátka žádná divočina, ale kultivovaná metropole.

„Malá Dubaj. Kriminalita je