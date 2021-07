Olympijští medailisté stále nevědí kolik dostanou: Miliony na vodě!

Olympijský oheň hoří a hry sužované covidem jsou oficiálně v plném proudu. České kandidáty na medaile však kromě hrozby nákazy může trápit i fakt, že se dosud nerozhodlo, kolik peněz dostanou za stupně vítězů.

Až Zdeněk Štybar bude na svém kole dnes brzy ráno zdolávat posvátnou horu Fudži, myšlenky na peníze ho trápit nebudou. Jenomže kdyby český cyklista překvapil a umístil se mezi první trojicí, dostane »jenom« placku na krk. Na finanční obnos coby odměnu za zisk cenného kovu si bude muset počkat. „Sportovci by měli vědět, o co kromě medailí bojují. Svým způsobem se jedná i o motivační prvek,“ řekl cyklista a zlatý olympionik z Londýna Jaroslav Kulhavý Deníku.

Zamotanou situaci zavinily politické kejkle. V minulosti odměny medailistům zajišťoval Český olympijský výbor. Bral na to od státu dotace a sportovci dobře věděli, na co se mohou těšit. Na zimní olympiádě v Pchjongčchangu v roce 2018 vše převzal stát, což vedlo k průtahům, sportovci žili v nejistotě a peněz se dočkali až v červenci – na druhou stranu se však rozdělovalo více peněz. Ale na letošní olympiádě je zase všechno jinak!

Vše totiž přešlo do rukou Národní sportovní agentury (o čemž vláda rozhodla teprve v pondělí, čtyři dny před olympiádou!), z jejího rozpočtu se budou peníze sportovcům vyplácet. „Nyní se připravuje vnitřní předpis, který bude výši odměn stanovovat. Jasno by mělo být nejpozději do konce olympiády, ale s největší pravděpodobností bude výše odměny stejná jako při poslední olympiádě,“ řekl Blesku mluvčí NSA Jakub Večerka.

Co tedy znamená stejně jako minule? V Pchjongčchangu brali olympionici za zlato 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu. „Prémie jsou určitou formou motivace, ovšem další fungování sportovce moc neovlivní. Jedná se spíš o poděkování za úspěšnou reprezentaci,“ říká předseda ČOV Jiří Kejval.

Na poslední letní olympiádě v brazilském Riu brali Češi za zlato 1,75 milionu, za stříbro 875 tisíc a za bronz 525 tisíc Kč.

Jak si cení zlato jinde?

Singapur - 21,8 milionů korun

Indonésie - 16,3 milionů korun

Malajsie - 10,3 milionů korun

Kazachstán - 5,4 milionů korun

Itálie - 3,6 milionů korun

Rusko - 1,3 milionů korun

USA - 817 tisíc korun

Německo - 479 tisíc korun

Austrálie - 301 tisíc korun

Velká Británie, Norsko, Švédsko - 0 korun