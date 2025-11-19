Pět největších úspěchů v Davis Cupu: dvacetiletá hvězda Lendl, s B+Š až na vrchol!
Navzdory ohromné tradici a objemné řadě velikánů napříč epochami se mužský tenis v Davis Cupu jen pětkrát prodral do rozhodujícího klání. Připomeňte si výjimečné okamžiky a bez přehánění národní hrdiny, protože odezva tří týmových triumfů byla v celé zemi obrovská a elektrizující. Obzvlášť, když se povedlo vyhrát doma ve vyprodané pražské aréně.
Švédsko - Československo 3:2 (1975)
Börg - Hřebec 6:1, 6:3, 6:0
Bengtson - Kodeš 6:4, 2:6, 5:7, 4:6
Bengtson, Borg - Kodeš, Zedník 6:4, 6:4, 6:4
Borg - Kodeš 6:4, 6:2, 6:2
Bengtson - Hřebec 6:2, 3:6, 1:6, 4:6
Půl století zpátky to na šestý pokus ze semifinále konečně vyšlo. Jiří Hřebec a Jan Kodeš na štvanické antuce vyřídili Maďary 4:1, Francouze 3:2 a nečekaně Australany 3:1, oba přemohli Tonyho Roche. Jenže na finále Švédi nachystali rychlý koberec ve stockholmské hale a exceloval 19letý Björn Borg. V sestavě byli i Vladimír Zedník a František Pála, kapitánem Antonín Bolardt.
Československo - Itálie 4:1 (1980)
Šmíd - Panatta 3:6, 3:6, 6:3, 6:4, 6:4
Lendl - Barazzutti 4:6, 6:1, 6:1, 6:2
Lendl, Šmíd - Bertolucci, Panatta 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4
Šmíd - Barazzutti 6:3, 3:6, 2:6
Lendl - Ocleppo 6:3, 6:3
Po smáznutí Francie 5:0 a Rumunska 4:1 zlomili v Buenos Aires argentinské antukové krále Vilase s Clerkem 3:2 a ve Sportovní hale rychle povalili Italy, přestože Tomáš Šmíd trpěl se střevními potížemi. Hvězdou týmu byl 20letý Ivan Lendl, světová šestka a v roce 1980 vítěz sedmi turnajů ATP (z kariérních 94). Slavili i Pavel Složil a 34letý matador Jan Kodeš, loučící se s reprezentací.
Španělsko - Česko 5:0 (2009)
Nadal - Berdych 7:5, 6:0, 6:2
Ferrer - Štěpánek 1:6, 2:6, 6:4, 6:4, 8:6
López, Verdasco - Berdych, Štěpánek 7:6 (7), 7:5, 6:2
Nadal - Hájek 6:3, 6:4
Ferrer - Dlouhý 6:4, 6:2
Po drsné cestě a 29 letech do finále. V Ostravě přetlačili 3:2 Francii s Tsongou i Argentinu s Del Potrem. V Chorvatsku (4:1) zvládli drsné maratony - Radek Štěpánek přebil po čtyřech tiebreacích 16:14 obra Karloviče (78 es) a Tomáš Berdych udolal Čiliče. Jenže Španělé s predátorem Nadalem na barcelonské antuce neměli slitování. B+Š vůbec poprvé prohráli společnou čtyřhru.
Česko - Španělsko 3:2 (2012)
Štěpánek - Ferrer 3:6, 4:6, 4:6
Berdych - Almagro 6:3, 3:6, 6:3, 6:7 (5), 6:3
Berdych, Štěpánek - Granollers, López 3:6, 7:5, 7:5, 6:3
Berdych - Ferrer 2:6, 3:6, 5:7
Štěpánek - Almagro 6:4, 7:6 (0), 3:6, 6:3
Silný rok: českým týmům patřil Davis Cup, Fed Cup i Hopman Cup. Muži doma zametli 4:1 s Italy a Srby (bez Djokoviče), v Argentině (3:2) jim v neděli pomohlo Del Potrovo bolavé zápěstí a pro finále v O2 areně zase Nadalova omluvenka s kolenem. David Ferrer sám na všechno nestačil, obvyklé lídry Berdycha se Štěpánkem podpořili Lukáš Rosol, Ivo Minář a kapitán Jaroslav Navrátil.
Srbsko - Česko 2:3 (2013)
Djokovič - Štěpánek 7:5, 6:1, 6:4
Lajovič - Berdych 3:6, 4:6, 3:6
Bozoljac, Zimonjič - Berdych, Štěpánek 2:6, 4:6, 6:7 (4)
Djokovič - Berdych 6:4, 7:6 (5), 6:2
Lajovič - Štěpánek 3:6, 1:6, 1:6
Nenápadně až na vrchol. Venku dobytí Švýcarska (3:2, bez Federera) a Kazachstánu (3:1), v Praze už po sobotě postup přes Argentinu (3:2) a bělehradské finále přesně podle plánu: Djokovič 2, Česko 3. „Jediná možnost, jak ho porazit, je vypnout ho ze zásuvky. Hned jak přijdu do haly, budu ji hledat, trošku o ni zakopnout nebude vůbec špatný,“ žertoval Berdych před nedělí. Nebylo třeba.