Zahajovací ceremoniál LOH 2021: Oheň hoří jako lék! Plavec žasl nad Kvitovou

Odložila další zápas. Naomi Ósaková, která v posledních týdnech zažívala osobní utrpení, kvůli kterému vynechala dva grandslamy, ale tentokrát měla úplně jiný důvod než svou psychickou nejistotu. Na vrcholu večera vystoupila na schodiště vedoucí k velké kouli, která se před ní rozevřela. Zažehnout oheň bylo na ní.

Zapálen byl při tradičním obřadu ve starověké Olympii už před rokem 12. března, tehdy s ním první metry uběhla sportovní střelkyně Anna Korakakiová. Pak byl dopraven na japonské území, po odložení Her na letošní rok ale zůstal v Olympijském muzeu v Tokiu. Štafeta se rozeběhla znovu koncem března, symbolicky ve Fukušimě jako pocta městu před deseti lety poničenému zemětřesením a následnou vlnou tsunami.

Ohnivé chvilce předcházel tradičně velkolepý otvírací ceremoniál, který začínal v temných časech covidu a zdůrazňoval odhodlání olympioniků vytrvat i v pochmurných časech. Došlo také na připomínku prvních tokijských Her z roku 1964. A na místě byl i sám japonský císař Naruhito.

Při defilé národních týmů na plochu nového Olympijského stadionu napochodovali Tomáš Satoranský s Petrou Kvitovou. Nečekal je náraz moře desítek tisíc diváků na tribunách. Šli bok po boku, Satoranskému se s českou vlajkou v ruce trochu otřáslo srdce.

„Bylo to dojemný. Když jsme tam velkolepě vcházeli do stadionu, trošku to na nás dejchlo,“ vyprávěl svůj zážitek. „Musím říct, že jsem nečekal, jak je to velkolepé. Moc jsem si to užil. Škoda, že tady nemohli být fanoušci. Ale byl to zážitek a pro mě pocta.“

Účast dvou globálních hvězd světového sportu nabila český tým na samém startu Her dobrou náladou.

„Je strašně příjemný vidět Petru Kvitovou, která už nemusí nikomu nic dokazovat. Přijde sem, vezme vlajku do ruky. Strašně se mi to líbí, i baskeťáci byli strašně důležitý,“ ocenil plavec Jan Šefl.

Česká výprava se v tradiční módní přehlídce u příležitosti slavnostního zahájení Her ukázala v outfitu od módní návrhářky Zuzany Osako. Vyrazili v českém kroji, který byl částečně vytvořen metodou modrotisku, která Česko i pořádající Japonsko spojuje.

K vidění byly tradiční barevné kreace. Tongu přivedl na plochu zápasník taekwonda Pita Taufatofua, stejně jako na minulých Hrách v Riu i Pchjongčchangu do půl těla, které svítilo olejovým leskem.

„Po každém západu slunce následuje další svítání. Teď jsme v soumraku, ale můžu vám garantovat, že slunce po tom všem zase vyjde,“ vzkázal Tonžan světu.

Kritiku za své nástupové oblečení slízli zelenkaví Němci.

„Mě strašně baví africké země, barevné. Zklamaný jsem byl z Němců, ti byli totálně ohavný, to jsem nepochopil,“ líčil Šefl. „Proti našim krojům nic nemám, jenom já v tom vypadám srandovně…“

Tradiční rituály spojené s vítáním nových Her působily na stadionu zaplněném jenom tisícovkou V.I.P. hostů, pořadateli a novináři zvláštně. Vládci kruhů nicméně doufají, že i na dálku vezme svět tokijskou olympiádu jako znak naděje, že černá doba koronavirové pandemie jednou skončí. Není to ještě světlo na konci tunelu pro lidstvo, jak si to vysnil předseda MOV Thomas Bach.

Po ročním odkladu, obavách, jestli se olympiáda v Tokiu dočká svého života, ale olympijský oheň hoří a soutěže můžou propuknout naplno.

Oheň Her zaplál a Bach řekl: „Dnes je moment naděje. Ano, je velmi rozdílný od toho, co jsme si představovali. Ale nechte nás užít si tento moment, protože jsme konečně všichni spolu.“