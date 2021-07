Prskavec o trati v Tokiu: Úplně nový unikát. Byl jsem připravený na nejhorší

V pátek jste absolvoval poslední trénink, ale kvalifikaci máte až ve středu. Do té doby už se na vodu nedostanete?

„Ještě bych mohl jít v sobotu v osm ráno, ale to je na mě opravdu už moc brzo, takže budu vyspávat. Takže na divoké vodě to byl opravdu poslední trénink. Během kvalifikací Lukáše (Rohana) a Kačky (Minařík Kudějové) se tady půjdu svézt, ale už bohužel jenom na bazén, na tu mírně tekoucí vodu.“

Jaké jsou vaše pocity po všech trénincích, které jste zde absolvoval?

„Teď jsem z toho měl dobrý pocit. Skoro bych řekl, že mi to šlo. Z toho mám radost. Ve čtvrtek jsem jel poslední celé tratě. To je poslední zkouška, jak to člověk vydrží a tak. Úplně jsem s tím nebyl spokojený a pak mi z domova psala babička, děda, maminka. Všichni mi psali, že je to dobrý, ať jsem v klidu. Táta se tady asi nudil, tak zavolal do Jablonce a najednou to ví celá rodina, že mi to jednou nešlo na tréninku. Nebo spíš že jsem nebyl spokojený. Podpora je velká. Já se každopádně v tuhle chvíli soustředím hlavně na to, abych se k závodu dostal.“

Ohledně olympijské tratě v Tokiu bylo dost kontroverze, nakonec ji přeci jen organizátoři upravili. Jak se vám tedy teď líbí?

„Ježdění tady si užívám. Je to nová trať, kterou se musím naučit. Trať, která k mému překvapení je fakt jiná než Rio, než Troja. Je svým způsobem specifická, i když to má stejné překážky. Až mě to zarazilo, že to vůbec jde z toho udělat. Je to unikát. Pro všechny stejný, pro všechny nový. Věřím, že tomu přizpůsobí samotnou závodní trať. Že nevyužijí místa, která jsou nedoladěná, což je na každé trati. Snad to povedou férovou trasou. Moc se na to těším, až se ukáže, komu to tady jde nejlíp.“

Tratí po celém světě znáte spoustu. Nedá se tato srovnat s žádnou jinou?

„Ne. Jak byla nejdřív blbá a strašná ty dva roky zpátky, tak jsem si říkal, že je to podobné Troji. Ne tím, že se voda tak mění, ale nějaké věci tam byly. Teď to změnili tak, že to s Trojou nemá společného vůbec nic a třeba s Londýnem nebo Riem taky ne. Trať je hodně válcovitá, mezitím to neteče, takže to bude stát hodně sil. Loď se nesmí zastavit. Navíc i tím, že je tady takové vedro a že závod bude hodně dlouhý. Předpokládám, že trať dost zamotají, tak to bude kolem těch 90 - 95 vteřin. V tomhle vedru budou síly dole strašně docházet. Bude to o tom se sklouznout nahoře a pak to vydržet.“

Takže jsou změny tratě až tak výrazné?

„Věděli jsme, že tady na to mají asi čtyři, pět dní. Řekli nám, že to budou malé úpravy, tak už jsem byl dopředu připravený na nejhorší. Pak jsme sem přijeli a byla to úplně jiná trať. Ale bylo to fakt jako kdyby to všechno vyndali a znovu dali do kanálu. Změna je obrovská. Jenom těch prvních 50 metrů je hodně podobných, ale zbytek trati je jiný a určitě lepší.“

Byla to pro vás úleva?

„Měl jsem z toho hroznou radost. Hned jak jsem to viděl, tak jsem si říkal, že je to super. Jak jsem se na tom poprvé svezl, tak jsem si řekl, že tohle je fér trať, úplně standardní a řekl bych, že i v olympijském standardu.“

Trať se líbila všem?

„Já myslím, že jo. Je jasné, že každá trať sedí někomu víc a někomu míň, to je bez diskuzí. Ale neslyšel jsem ještě nikoho si stěžovat. Kromě Japonců, kteří na tom dva roky trénovali. Těm se to samozřejmě nelíbilo. Jinak všichni ostatní řekli, že je to výrazně lepší.“

Svými výsledky (vítěz Světového poháru, mistr světa, mnoho dalších výher) jste si zadělal na to, že patříte k favoritům. Vnímáte medailová očekávání? I z Ria jste přivezl bronz.

„Myslím, že i s těmi výsledky nemůžu říct, že jsem tady pro medaili. To je naivní si myslet. Já jsem půl roku nejel závod, na který by byli všichni top připravení. Možná letos mistrovství Evropy, ale na to jsem nebyl top připravený já, a ještě to byla úplně jiná trať. Takže ve výsledku nevím, jak jsou na tom soupeři. Já vím, že jsem tomu dal maximum, a věřím, že jsem v top formě. To je můj cíl to tady ukázat, co ve mně je, a uvidíme, kam až to bude stačit.“

Na OH jste podruhé. V čem je to teď jiné než v Riu?

„Řekněme, že jsem si sem přijel odpočinout. Karanténní jednolůžák pro mě byl chvilku fakt příjemný po tom, kdy to bylo před odjezdem náročné. Ti naši dva bobíčci (synové Jiří – 2 roky, a Marek 3 měsíce) spali na střídačku a nebyla to žádná sranda. Do toho ještě fakt těžký trénink. Opravdu jsem byl hotovej. Ještě jsem vymyslel takovou skvělou blbost, že se budu posouvat v čase už doma. Chodil jsem spát dřív než kluci, takže ty scény, že se nechce spát, jsem vnímal při svém usínání. To se spí nádherně. Takže jsem si na začátku trochu odpočinul, ale teď už se mi začíná trochu stýskat.“

S rodinou si voláte, takže aspoň se starším Jiříčkem si něco řeknete?

„Jiříček na mě byl naštvaný, že jsem odjel. To byly tak první tři, čtyři dny. Volal táta a šel pryč. Teď už se mu stýská, takže k tomu chodí. On mě taky rád vypíná. Takže si voláme třeba desetkrát za sebou jenom proto, aby mohl zmáčknout ten čudlík. Jinak je to příjemné. Terka (manželka) mu udělala kalendář, že si každý večer škrtne políčko. Má to až od mého příjezdu. Má tam letadlo, kdy letím, a kdy přijedu. To ho baví. Už se na mě taky těší.“