Trest za hazard, pak vážná nehoda. Japonec teď chce v badmintonu zlato

Už v sobotu začnou na olympijských hrách v Tokiu badmintonové turnaje. A právě v Asii má ten nejrychlejší raketový sport nesmírnou popularitu. Ostře sledovaný bude zejména Japonec Kento Momota, současná světová jednička. O minulé hry přišel kvůli suspendaci za nelegální hraní hazardních her, v minulém roce měl vážnou nehodu, při které zemřel řidič autobusu. Teď chce z domácí akce zlato.

„Jsem velmi vděčný, že zde mohu hrát. Zároveň budu bojovat bez slitování,“ prohlásil Momota. Badminton se na olympijských hrách objevuje od roku 1992, nejúspěšnější je v nich Čína, která v tomto sportu uzmula 41 cenných kovů. Jen v mužské dvouhře její hráči vyhráli čtyři zlaté medaile ze sedmi možných. Rozbít fenomenální čínský blok půjde Japonec Kento Momota. V lednu minulého roku v Kuala Lumpur společně s jeho týmem havaroval při cestě na letiště. Jejich autobus se srazil s nákladním automobilem, řidič náraz nepřežil. Japonský badmintonista utrpěl hluboké řezné rány a musel podstoupit operaci oka. Několik měsíců nevlezl vůbec na kurt.

„V tom období se můj duch zcela zlomil. Myslel jsem, že moje kariéra skončila. Teď vidím bez problémů, když hraji. Jsem schopný podat stoprocentní výkon,“ dodal 26letý badmintonista, který v roce 2019 byl k nezastavení, když získal rekordních 11 turnajových titulů včetně mistrovství světa. Dlouho očekávaný návrat se plánoval na začátek roku. Pozitivní test na koronavirus ale vše naboural, a tak se japonský fenomén ukázal až na konci března v Birminghamu.

„Oblast, ve které jsem se nejvíce posunul, je moje psychika, po tom všem, čím jsem si za poslední období prošel. Fakt, že jsem opravdu tvrdě dřel, mi dává před domácím vrcholem velký optimismus,“ přemýšlí pozitivně Japonec. Bude to pro něj první olympiáda. O tu minulou přišel kvůli suspendaci za nelegální hraní hazardních her. Poté se vracel zpátky mezi elitu, objížděl turnaje nižší kategorie, startoval například v roce 2017 v Brně. Když se objevila zpráva, že se uvažuje o přeložení jeho domácí olympiády, zůstal v šoku. „Už jsem si myslel, že mi největší sportovní svátek zůstane zapovězený a že se ho nikdy nezúčastním.“

Turnaj v badmintonu tak na letošní olympiádě dostal velký náboj. „Na Momotu jsem velmi zvědavý, jelikož měl rok a půl, kdy pouze trénoval a odehrál jediný mezinárodní turnaj. Myslím si, že na olympiádě bude v životní formě. A vlastně tlak ze strany diváků a domácího očekávání tolik nepocítí, jelikož se hraje před prázdnými tribunami,“ dodal Adam Mendrek, elitní český badmintonista.

O trofej z japonské olympiády bude usilovat také čínský singlista Chen Long, který zkusí navázat na legendárního Lin Dana, jenž se radoval ze zisku hned dvou nejcennějších vavřínů na OH. Nebezpečné bude také dánské duo Anders Antonsen a Viktor Axelsen. Velkým příběhem by se mohlo stát počínání šestatřicetiletého Indonésana Hendry Setiawana, který by se mohl stát prvním badmintonistou, který se podívá na stupně vítězů po tak dlouhé době. Na jeho zlatou medaili z mužské čtyřhry, kterou získal v roce 2008 s Markisem Kidem, může navázat znovu po 13 letech. Mezi další zajímavosti bude patřit například start historicky prvního Malťana v badmintonovém turnaji.