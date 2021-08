Běžkyně v balerínách otěhotněla v 16 letech! Trenér promluvil o potratu a kariéře

Její příběh dojímal celé Slovensko, ale zdá se, že pohádce bude brzy konec. Dorostenecká mistryně republiky Annamária Horváthová přiznala, že je těhotná. V pouhých šestnácti letech tak dost možná zahodí slibně rozjetou běžeckou kariéru. Co na šokující zprávu říká její trenér?

Norbert Pecze neskrývá zklamání. „Investoval jsem do ní roky práce, hlavně čas a energii. Takže mě to určitě mrzí. O víkendu měla jet na závody do Brna,“ prozradil serveru zivotvcesku.cz. Přiznal také, že už s mladou závodnicí není tři týdny v kontaktu. „Naposledy jsme spolu byli na sportovním soustředění. Je to velmi těžké. Vůbec to prostředí, kde žije,“ okomentoval ztížené podmínky, jak s Annamárií komunikovat.

Ani tak ale trenér nechodil kolem horké kaše a svůj pohled na věc popsal celkem jasně. „Pokud bude těhotná a porodí, tak si myslím, že to bude znamenat konec její kariéry. Jestli půjde na potrat, netuším, co bude. Řeším pouze její sportovní kariéru, nikoliv osobní záležitosti, které se mě netýkají,“ shrnul, jak bude k situaci přistupovat. Zdá se tedy, že slibná kariéra visí na vlásku.

Populární »běžkyni v balerínách« čeká velké životní rozhodnutí. Tím spíše, že ji opustil přítel, se kterým do jiného stavu přišla. Desetiměsíční vztah vzal za své. „Rozešli jsme se, má jinou frajerku,“ svěřila se mladá atletka.