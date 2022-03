Rusko drtí Ukrajinu a Pljuščenko fandí Putinovi! Česká reprezentantka mu to lajkuje

Na Ukrajině umírají rukou Putinova režimu nevinné děti, o tom se ale na instagramu ruského krasobruslaře Pljuščenka pochopitelně nedočtete. Zato tam běsní nad situací svých následovníků a svěřenců, kteří byli vyloučeni ze všech světových soutěží. Volá sice po míru, jedním dechem ale dodává: „Věřím svému prezidentovi!"

„Nemůžu mlčet. Jako sportovec a každý rozumný člověk sdílím postoj, že sport je mimo politiku. Ale ve skutečnosti: V pondělí FIFA a UEFA vyloučily naše týmy ze všech soutěží poté, co MOV vyzval k suspendování našich sportovců ve všech sportech! Mezinárodní bruslařská unie (ISU) dnes zakázala Rusům účast na závodech pod její záštitou. To je velká chyba!“ zuří Pljuščenko na svém instagramu, jako by v Rusku nebyli sportovci, včetně jeho samotného, součástí propagandy.

Olympijský vítěz z Turína je přesvědčený, že rozhodnutí MOV sport poškodí. „Naši bruslaři dokázali, že jsou nejsilnější na světě. Zájem o krasobruslení nebude bez našich sportovců stejný. Pokud se naši sportovci nezúčastní mezinárodních závodů, dojde k znehodnocení výsledků, protože ti nejsilnější v mnoha sportech zůstanou doma,“ argumentuje Pljuščenko.

Do pusy si ve svém komentáři vzal také olympijské heslo »Rychleji, výše, silněji«, ke kterému bylo nedávno přidáno slovo »společně«. „Jsou to jen slova? Nyní chtějí Rusko izolovat od světového sportu, což znamená, že olympijské hodnoty jsou minulostí,“ tvrdí.

A co Putinův přítel říká k válce na Ukrajině? „KAŽDÝ CHCE MÍR, I JÁ HO CHCI! Pevně ​​doufám, že vše co nejdříve skončí a jednání přinesou ovoce. Věřím v našeho prezidenta! Nejsem politik, jsem sportovec a mým cílem je spojovat lidi láskou ke sportu, překonávat politické rozdíly. Určitě to všichni zvládneme!!!!!“ vzkázuje. Je otázkou, co na jeho poselství řeknou přátelé a příbuzní jeho ženy, která má v napadené zemi kořeny.

Český lajk

Za svůj příspěvek sklidil Pljuščenko pochopitelně od svých domácích fanoušků velký obdiv. Srdíčkem ho ocenila i česko-ruská krasobruslařka Jelizaveta Žuková, která v páru s Martinem Bidařem reprezentovala Českou republiku na olympiádě v Pekingu. Blesk.cz ji žádal o vyjádření, do vydání článku ale nereagovala. Svůj lajk ale během středečního dopoledne vzala zpět.

Komentáře pod Pljuščenkovým příspěvkem ale rozhodně jednostranné nejsou. „Hrozně jste mě svým příspěvkem zklamal. Když je to ve vaší zemi se svobodou slova těžké, máte ještě volbu mlčet. Prohlášení »Věřím našemu prezidentovi!“, který právě nařídil invazi, je opravdu ostudné. Mnohem ostudnější než celý ruský dopingový skandál,„ vzkázala mu například teprve patnáctiletá krasobruslařka z Edinburghu.

Kauza nenechala chladným ani fotbalového reprezentanta Vladimíra Coufala:

Ruský car

Pljuščenko se podobně jako jeho hokejový kolega Ovečkin obdivem k Putinovi netají. „Pro Rusko udělal strašně moc. Svými činy a změnami vyslal velmi pozitivní signál staršímu pokolení, ale i mladým či vojákům. Proto se u nás začalo žít lépe. Putina si moc vážím. Je pro mě car. (...) Příchodem Putina na post prezidenta je Rusko větší, mocnější, bohatší,“ rozplýval se už před dvanácti lety v rozhovoru pro český časopis Týden a dodal: „Je to můj vzor. Udělal hodně. I pro sport v Rusku.“

