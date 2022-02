Doktor: Peking není propadák. Popsal opravu kanalizace i obavy ze samopalů

PŘÍMO Z PEKINGU | Dvě medaile. Zlato pro Ester Ledeckou ve snowboardu a bronz pro nezničitelnou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. To je konečná bilance českých sportovců v Pekingu. „V mnoha případech se to nepovedlo, ale není to propadák,“ reagoval Martin Doktor, šéf olympijské výpravy, a sám dvojnásobný olympijský šampion v rychlostní kanoistice. Při setkání s novináři mluvil i o tom, jak šroubovákem spravoval ucpaný záchod nebo jak na něj málem vyběhli se samopaly.

Díky účasti hokejistek měli Češi v Pekingu rekordní výpravu. „Měli jsme tady historicky největší tým. Ale bohužel výsledky byly horší. Jak v počtu medailí, tak umístění do osmičky nebo mezi šestnácti,“ přiznal Doktor.

Upozornil ale i na to, že oproti předešlým Hrám brali Češi hodně čtvrtých i pátých míst. „Jindy se přiklonilo více štěstí, i proto předtím těch medailí bylo víc,“ tvrdí šéf výpravy.

Připomeňme si bilanci z Koreje z roku 2018: dvakrát zlato (Ester Ledecká – snowboard i super-G), dvakrát stříbro (Martina Sáblíková, Michal Krčmář), třikrát bronz (Veronika Vítková, Eva Samková, Karolína Erbanová).

Tentokrát je sbírka mnohem skromnější. Pouze dvě placky. „Jsem moc rád, že se dařilo Ester (Ledecké), její výsledky jsou excelentní. Je to neuvěřitelná profesionálka, se vším všudy. I její celý tým,“ chválil Doktor českou hvězdu.



„Pro Martinu (Sáblíkovou) má bronz cenu zlata. Na to, v jaké byla situace, byla zraněná, v nejistotě. Byl na ni velký tlak. Přeci jenom je jedna z těch, od které se čekají medaile. Neuvěřitelně ji obdivuju, jak to zvládla, ustála tlak,“ chválí českou sportovní legendu, která už má sedm medailí z pěti zimních olympiád.

Spolu s Jiřím Kejvalem, šéfem Českého olympijského výboru, pochválil i ženský hokej nebo curling.

A také to, že se Hry obešly bez covidových problémů. To byl velký strašák. „Je zázrak, že hlavně přílet do Pekingu s charterem byl bez jediného pozitivního případu. Říkám, že je to zázrak, ale podpořený prací mnoha lidí, za což jim patří obrovský dík. To si, myslím, je skoro na medaili,“ reagoval šéf mise.

Celkově jen v jednom případu se potvrdilo, že měl český sportovec v Pekingu omikron (skokan na lyžích Viktor Polášek). Jinak šlo pouze o problematické hodnoty po příletu v souvislosti s prodělanou nákazou předtím. A situace se postupně uklidnila. Přesně jako u hokejistů.

Organizačně to Číňané podle Doktora zvládli, i když pochopitelně se objevily problémy. Jako při každých Hrách.

„Třeba se najednou změnil jízdní řád u autobusů ve 23.30, o deset minut už to potom jelo jinak, a nikdo nám to neřekl. Ale zase tady nebylo tolik krizových situací. Třeba díky tomu, že to bylo všechno v rámci bubliny, tak se nemohlo stát, že by se někdo ztratil ve městě,“ reagoval sám někdejší úspěšný olympionik, který v Atlantě bral dvě zlata.

Doktor zmínil i svoji osobní zkušenost. „Tak jako na řadě míst předtím se ucpaly záchody, vytekla kanalizace do sklepa, takže jsem musel vzít šroubovák a opravit to,“ popsal takovou olympijskou klasiku…

Sportovci totiž bydlí vesměs v nových barácích, u nichž chvíli trvá, než se podobné problémy vychytají. Takže z toho nedělal vědu, takové věci se stávají.

Přesto zažil moment, který ho vystrašil. To když ho málem zadrželi! Na dohled olympijské vesnice v horách jeho řidič přibrzdil při kontrole. Ale to byla chyba, protože si policisté mysleli, že má špatnou parkovačku.

„Kdyby projel, nic by se asi nestalo,“ myslí si Doktor. Situaci zkomplikoval ještě tím, že otevřel dveře. To neměl! „Málem na mě vyběhli se samopaly,“ pousmál se šéf mise, který nakonec musel čekat hodinu, než se situace vyřešila. A přišel o sportovní akci, na kterou se jel podívat.

„Slyšel jsem, že se takové věci stávají, ale pro mě to byla novinka,“ přiznal.

Spolu s Kejvalem zaregistrovali i jiný problém. Nekonečné fronty před obchody se suvenýry. „Takové jsem viděl naposledy u nás před Tuzexem,“ smál se Kejval, šéf ČOV. Organizátorům totiž došli maskoti!

„Když jsme se zeptali, kolik těch pand ještě by potřebovali, tak říkali, že stovky milionů. Z naší perspektivy to není zrovna běžný číslo,“ pousmál se Kejval.

V pondělí už se drtivá většina české výpravy vrací speciálním charterem domů. Na palubě bude i Martina Sáblíková, která na nedělním slavnostním zakončení ponese českou vlajku. Druhá medailistka, teď už trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, se na cestu zpátky vydala již dřív. Ještě rozbolavělá ze zranění, které si přivodila před kombinačním slalomem.

Bude z českého pohledu další olympiáda úspěšnější? Ta letní se koná už v roce 2024 v Paříži, ta zimní za čtyři roky v Itálii (Milán a Cortina d'Ampezzo).