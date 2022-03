Varianty baráže o MS bez Rusů: Polsko přímo, či turnaj? Fousek chce postup

Tušíte, jakým způsobem bude FIFA po vyřazení Ruska postupovat v otázce české větve baráže?

„Po včerejším rozhodnutí jsme se dnes obrátili na FIFA s dotazem, jakým způsobem bude baráž řešená. Jsme nadále soustředění na stávající koncept, tedy počítáme s tím, že se 24. března utkáme se Švédskem. Jaký bude osud druhé větve, kde jsou Poláci a dosud byli vyloučení Rusové, tak o tom nechci spekulovat. Jakmile obdržíme informaci o FIFA, seznámíme vás.“

Přišli jste sami s návrhem, jaký scénář baráže by se vám zamlouval?

„Nedávali jsme žádný návrh, je to věc čistě v gesci FIFA.“

Diskutujete o této otázce se svazy, kterých se to přímo dotýká?

„S polským a švédským svazem jsme v dennodenní komunikaci. Nicméně jsme se doposud soustředili na věc spojenou s Ruskem a Ukrajinou. Dosud jsme se vůbec nezabývali herním konceptem.“

Jaké řešení je podle vás správné, či přijatelné?

„Momentálně je to nastavené jednoznačně: zápas Švédsko – Česko je dán. Je na orgánech FIFA, aby po vyloučení Ruska rozhodly o osudu duelu Polsko – Rusko. Kdyby se to mělo posuzovat dnešním měřítkem, tak je to postup Polska bez boje. Ale pochopitelně je potřeba nechat na FIFA, zda to ponechá v tomto konceptu, či do toho bude chtít nějakým způsobem zasáhnout. Nechci spekulovat o doplnění jiným týmem za Rusko, aby se odehrála i druhá větev. Odpověď budeme mít velmi rychle.“

K čemu se kloníte? K doplnění na čtveřici, aby všichni měli stejné podmínky?

„Parametr stejných podmínek má svoji logiku. Na druhou stranu možnost, že Polsko postoupí bez boje, je velmi pravděpodobná. Já vám řeknu, k čemu bych se klonil: aby Česko postoupilo na mistrovství světa.“

Připadá v úvahu turnaj tří reprezentací, kdy by se mužstva utkala mezi sebou?

„Úplně ji nevylučuji, ale považuji ji za nepříliš pravděpodobnou.“

Tušíte, jakým způsobem bude UEFA přistupovat k evropským pohárům, případně k nasazování? Dotkne se to českého fotbalu?

„Rozhodnutí UEFA je do odvolání. Kdy ten okamžik nastane, si nedovolím odhadnout. Všichni si přejeme nejrychlejší ukončení válečného konfliktu. Jaký to bude mít dopad vůči sankcím ruskému svazu, to bych spekuloval. Týká se to samozřejmě i příští sezony a nasazování, koeficientů a všeho, co s tím souvisí.“