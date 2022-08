Desítky tisíc lidí otevřely v Mnichově unikátní svátek sportu: Malá olympiáda za humny

Malá olympiáda

Devět šampionátů najednou • Foto Profimedia.cz

Jen vesnice chybí

Událost navazuje na čtyři roky starou akci, která se sice na papíře konala v Glasgowě, reálně ale byla rozesetá po celé Evropě. Tentokrát je vše takřka pod jednou střechou – a Češi to mají za humny! „Sám jsem zvědavý na atmosféru, jestli to opravdu bude malá olympiáda. Klasická vesnice to ale není, bydlíme v týmových hotelech,“ srovnává šéftrenér českých atletů Pavel Sluka. Právě »královna sportu« je hlavním lákadlem, dále se ale také v bavorské metropoli konají evropské šampionáty ve veslování, sportovním lezení (tyto tři sporty odvysílá ČT sport), plážovém volejbale, rychlostní kanoistice, cyklistice, sportovní gymnastice, stolním tenise a triatlonu.

Drahá sranda

„Je to mega akce, kde je 4800 sportovců. Bude to takový festival, který pojede koordinovaně jako olympijské hry,“ prohlásil předseda atletického svazu Libor Varhaník s tím, že město Mnichov a bavorská vláda do pořádání investovaly přes 3,5 miliardy korun!