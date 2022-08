Finy šokoval trefou i leteckým dnem. Góly z bufetu nám padají, ví Chmelař

Že pravděpodobnost nebyla na jeho straně? No a co! Útočník juniorské reprezentace Jaroslav Chmelař ve druhém skupinovém klání na mistrovství světa nahlodal Finsko gólem z úhlu, který se vymykal střeleckým příručkám. I jeho snaha vedla k zisku bodu po prohře 3:4 po nájezdech. Kromě branky přidal Chmelař ještě efektní bodyček, po němž se Kasper Puutio nedobrovolně poroučel na vlastní střídačku. „V podstatě jsem ho líznul. Zajímavý moment. V zápase jsme si dokázali to, že můžeme soupeřit s kýmkoliv,“ říká devatenáctiletý dlouhán pro iSport.

Když měl Slovák Juraj Slavkofský velkou střeleckou formu na olympiádě, říkal, že by dal gól i z bufetu. Přesně tak se dá popsat vaše branka na 1:0 proti Finsku, že?

„Určitě, já osobně jsem to ani neviděl. Kdyby kluci nezvedali ruce, vůbec nevím, že to tam padlo. Věděl jsem, že kluci jdou do brány, takže jsem vypálil a se štěstím puk prošel mezi tyčkou a brankářem.“

Finy se vám minimálně v první třetině podařilo zaskočit. Změna taktiky?

„Myslím si, že změna taktiky ani nějak neprobíhala. Ale věděli jsme, že jsme s prvními třetinami měli problém, takže jsme se na to jako tým připravili a skočili jsme do zápasu se stoprocentním nasazením už od první vteřiny. Byli jsme víc připravení než proti Slovensku, makali jsme od začátku a bylo to vidět.“

Seveřané přijeli do Edmontonu v nabušené sestavě. Jak povzbuzující je, že jste s nimi sehráli vyrovnaný part?

„Určitě to povzbuzující je. Dokázali jsme si, že můžeme hrát proti komukoliv, když dodržujeme, co máme a držíme jako tým pospolu. V tomhle směru nám to otevřelo oči.“

Znovu hrála prim vaše střelba. Je to hlavní ingredience v receptu této dvacítky?

„Čím víc střel, tím víc je šancí dál gól. Je vidět, že reálně nám tam ty góly z bufetu padají, takže bychom se toho měli držet. Trenéři nám říkají, abychom střelbu hodně využívali, i třeba z úhlů, jaký jsem měl já. Samozřejmě nemůžeme střílet úplně ze všech pozic.“

Říká vám něco jméno Kasper Puutio?

(smích) „Říká, říká.“

Zřejmě proto, že jste ho tělem zahodil na střídačku...

„Já jsem chtěl získat puk a soupeře trefit, ale nečekal jsem, že bych ho mohl přehodit na střídačku. V podstatě jsem ho líznul, ale tak dobře, že při tom přeskočil až na střídačku. Zajímavý moment, bylo to pro mě poprvé.“

Zápas pak dospěl do nájezdů, dostal jste důvěru, ale druhý gól jste nepřidal. Proč vám provedení nevyšlo?

„Něco bych pozměnil potom, co jsem to viděl. Ale to asi samozřejmě každý, když nedá gól. Nechtěl jsem dělat kličku, ale musel bych to lépe trefit, nebo ho nějak rozhodit, protože bylo vidět, že na ty kličky vyloženě čeká.“

Jak se v kabině bere jeden bod proti silnému protivníkovi, který však na druhou stranu stahoval dvoubrankovou ztrátu?

„Měli jsme na to, abychom získali minimálně dva body, ale je to loterie. V kabině je hlavní bod to, že jsme si dokázali, že když držíme, co máme a hrajeme jako tým, tak můžeme soupeřit s kýmkoliv. Přístup nebudeme měnit ani do zápasu s Kanadou.“