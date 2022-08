Malá olympiáda v Mnichově: devět sportů, budoucnost je problematická

Vypněte na chvíli ten fotbal! V nekonečném úsilí přilákat aspoň část televizního publika jde uprostřed léta devět olympijských sportů společně do boje. V Mnichově ve čtvrtek začíná druhé vydání multisportovního mistrovství Evropy. Víc než 3500 hodin vysílání má zajistit pozornost. Bude to velkých jedenáct dní. Budoucnost mamutí akce je ale značně problematická.

Je libo vidět pravděpodobnou rozlučku Barbory Špotákové s velkou atletikou pod slavnou střechou Olympijského stadionu? Nebo snad skočit do centra na Königsplatz na lezce Adama Ondru? Či na kanálu uprostřed zeleně Olympijského parku fandit kanoistům Martinu Fuksovi a Josefu Dostálovi?

Příštích jedenáct dní se jen kousek za hranicemi rozhoří něco jako malá olympiáda. Multisportovní evropský šampionát spojí v Mnichově devět různých sportů.

„Je to mega akce. 4700 sportovců, 20 000 vydaných akreditací. Bavorská vláda a město Mnichov na to dají 150 milionů eur. Bude to takový festival. Přenosy půjdou přes EBU do čtyřiceti zemí, očekává se přes 3500 hodin přenosů, to bude určitě rekord,“ říká Libor Varhník, šéf atletického svazu a zároveň předseda správní rády multisportovního šampionátu v Mnichově.

ČESKÉ HITY NA ME

Tereza Kuříková (triatlon – 12.8.) Adam Ondra (finále boulderingu – 13.8., finále lezení na obtížnost – 14.8., finále kombinace – 18.8.) Lucie Trnková (finále kladiny – 14.8.) Zdeněk Štybar (silniční závod – 14.8.) Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek (finále lehkého dvojskifu – 14.8.) Tomáš Staněk (finále koule - 15.8.) Barbora Špotáková (finále oštěpu – 20.8.) Jakub Vadlejch (finále oštěpu – 21.8.) Martin Fuksa (finále C1 1000 m – 20.8., finále C1 500 m – 21.8.) Ondřej Perušič – David Schweiner (finále plážového volejbalu – 21.8.)

Společný evropský šampionát se koná podruhé v historii. V roce 2018 se v šesti sportech závodilo v Glasgow, atletika se tenkrát pod společnou značkou konala v Berlíně.

Z původní sedmičky letos vypadly golf a hlavně plavání, které právě ve čtvrtek začíná své vlastní mistrovství Evropy v Římě. K atletice, veslování, triatlonu, cyklistice a sportovní gymnastice v Mnichově naopak přibyly sportovní lezení, rychlostní kanoistika, plážový volejbal a stolní tenis.

„Základ byl, že se spojí nejsilnější individuální sporty v Evropě a vytvoří koncept, který bude bonitní jako televizní produkt, že bude koordinovaný časák a pojede to podobně jako olympijské hry,“ vysvětluje Varhaník.

Společnost European Championship Management (ECM) jako vlastník práv se dohodla se čtyřiceti členy evropské vysílací unie EBU, takže zúčastněná devítka sportů dostane televizní prezentaci napříč Evropou.

„Televizní koncept bude fajn. Problém je, kam by se tohle mělo vyvíjet, aby to nebylo přespříliš nákladné. Sehnat peníze na organizaci v téhle době nebude úplně snadné, aby akce neskončila ve schodku. Což se obávám, že se kvůli dopadům covidu na ticketing v Německu může stát,“ říká Varhaník.

4700 Tolik sportovců se zúčastní ME devíti sportů v Mnichově. Je to necelá polovina počtu sportovců na olympijských hrách.

Jednotlivé sporty taky nemají zaručenou rovnost. Česká televize bude například vysílat především atletiku, ačkoli se dohodla taky s veslováním a sportovním lezením. Prezentace jednotlivých sportů bude značně rozdílná. A do budoucna se rýsuje problém, který ohrožuje samotné další pokračování multisportovní akce.

Evropská atletika se totiž rozhodla vrátit v příštích letech k samostatnému kontinentálnímu šampionátu. Nejbližší uspořádá za dva roky v Římě. V roce 2026, kdy by se mělo konat další multisportovní mistrovství Evropy, vybírá mezi Budapeští a Birminghamem.

„Koncept se odchýlil od základů, na kterých to bylo budované. Všichni věříme v multisportovní koncept. Jenže na olympiádě vlastní práva MOV. Tady vlastní mezinárodní federace jenom prázdnou škebli,“ říká Varhaník. „Myslím, že je třeba koncept upravit, pokud by měl být pro atletiku zajímavý.“

SPORTY NA ME V MNICHOVĚ

ATLETIKA (15. – 21. srpna)

Dominantní sport dostane od pondělka celý týden na památném Olympijském stadionu. Česko vysílá rekordní výpravu 55 závodníků. Koulaře Tomáše Staňka čeká finále hned v pondělí večer. Finále ženského oštěpu, kde mají šance Barbora Špotáková s Nikolou Ogrodníkovou se koná v sobotu 20. června. Oštěpař Jakub Vadlejch míří k finále o den později.

Vadlejch bere na MS bronz, medailově zachránil českou výpravu Video se připravuje ...

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL (15. – 21. srpna)

Nešťastní hrdinové z olympijského Tokia Ondřej Perušič a David Schweiner mají další šanci na medailový průlom. Na letošním MS v Římě skončili v prvním kole play off. Ve hře jsou i Jakub Šépka s Tomášem Semerádem, ženský turnaj je bez české účasti. Hraje se v centru města na Königsplatzu, mužské zápasy o medaile jsou na programu v neděli 21. srpna.

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA (18. – 21. srpna)

Josef Dostál, Martin Fuksa a spol. se před pár dny vrátili z MS v kanadském Halifaxu a koncem příštího týdne je čeká další vrchol. Závodit se bude v centru olympijské regaty v Olympijském parku. Dostál jako čerstvý světový šampion na pětistovce tentokrát vynechá singlové závody a pomůže na stejné trati olympijskému čtyřkajaku.

CYKLISTIKA (12. – 21. srpna)

Cyklistika má v Mnichově hned čtyři disciplíny. Na silnici se chystají na nedělní závod jednotlivců Zdeněk Štybar nebo Jan Bárta, toho čeká ve středu i časovka. Na dráze bude bojovat i bývalý mistr Evropy v Keirinu Tomáš Bábek. Lídrem bikerského týmu je Ondřej Cink a čtyři závodníci pojedou závod ve freestyle BMX.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA (11. – 21. srpna)

V historické Olympijské hale se mimo jiné představí olympionička z Tokia Aneta Holasová a také Lucie Trnková, druhá na kladině z únorového Světového poháru v Cottbusu a v téhle disciplíně taky druhá ve světovém žebříčku. Program začíná čtvrtečními kvalifikacemi, v sobotu je finále družstev a v neděli finále na jednotlivých nářadích.

VESLOVÁNÍ (11. – 14. srpna)

Pro české veslaře je evropský šampionát na olympijském kanálu generálkou na zářijové mistrovství světa v Račicích. Na startu bude šest posádek v čele s lehkým dvojskifem Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, který skončil na jaře třetí v závodě SP v Bělehradě. V červenci v Lucernu byla čtvrtá dvojka bez Pavlína Flamíková, Radka Novotníková.

SPORTOVNÍ LEZENÍ (11. - 18. srpna)

Adamu Ondrovi začíná program už čtvrteční kvalifikací boulderingu, o víkendu by měl startovat ve finále boulderingu a lezení na obtížnost. Pokud se dostane do nejlepší osmičky, příští čtvrtek ho čeká premiéra nové olympijské disciplíny – kombinace boulderingu a obtížnosti. Na startu bude i Eliška Adamovská.

STOLNÍ TENIS (13. – 21. února)

Osobností týmu je světová šestadvacítka a evropská sedmička Hana Matelová, která má za sebou už start na dvou olympiádách. Ve výběru nechybí další olympionici z Tokia Lubomír Jančařík a Pavel Širuček. Hrát se bude v hale Rudiho Sedlmayera, historického basketbalového stadionu z OH 1972, kde je doma Bayern Mnichov.

TRIATLON

Tereza Kuříková se vrací do Mnichova, kde ji v dubnu potkala kuriozní diskvalifikace za to, že si v halovém závodě odplivla. V červenci pak ale vyhrála závod Světového poháru v Pontevedře a má šanci na medaili. Tereza Zimovjanová byla při SP v Huatulcu sedmá. Mezi muži se hodně čeká od Radima Grebíka. Ženy závodí už v pátek, muži v sobotu, v neděli se koná smíšená štafeta.