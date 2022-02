Zázračné dítě Valijevová. Na ledě točí „čtveráky“ a oživuje Picassa

Klidně mohla být špičkovou moderní gymnastkou nebo uznávanou primabalerínou. Kamila Valijevová, rodačka z Kazaně, si ale poměrně rychle a sebevědomě vyhodnotila, že tohle její cesta nebude. Z obou disciplín si vzala klasický základ a naplno se vrhla na krasobruslení.

„Gymnastika je trochu bolestivá a v baletu je moc pomalá hudba. Usínala bych u toho,“ popisovala s úsměvem pro ifsmagazine juniorská mistryně světa (2020) a úřadující mistryně Evropy (2022). „Skluz, rychlost a bruslení na ledě je něco jiného. Úžasného. Každou jízdu chci zvládnout tak, aby si fanoušci představení užili i esteticky. Aby to bylo kompletní a já jim mohla postavu co nejlépe přiblížit. Aby se to prostě líbilo.“

Živý obraz od Picassa

Valijevová není jen klasická pružina na ledě. Která by jezdila od jednoho senzačního skoku k druhému. Což o to, umí je, čtverný toeloop zvládala už ve třinácti letech a ve skocích je opravdu bravurní. Nicméně svými jízdami dokáže i dokonale chytit za srdce. Příklad za všechny?

Když si před dvěma lety vybrala společně s trenérkou a choreografkou Eteri Tutberidzeovou jako téma krátkého programu interpretaci slavného Picassova obrazu Dívka na plese, vysloužila si tím i pozornost pravnučky geniálního malíře. Kostým, choreografie, pohyby i celkové procítění jízdy Picassovu pravnučku doslova nadchlo. A také pak zázračnou školačku pozvala na setkání do Paříže.

„Co se týká čtverných skoků, inspirují mě Juzuru Hanju a Nathan Chen,“ vzdávala Valijevová hold mistrům krasobruslařských „čtveráků“. Dodatečně ocenila i gymnastické základy. „Díky gymnastice jsem měla mnohem pružnější tělo.“

Krasobruslení se Valijevová naplno věnuje od svých pěti let. V rodné Kazani ji k němu přivedla máma, která pracuje jako účetní. A jak se ukazuje, zatím má všechny postupné kroky dobře spočítané. Dceru do ničeho netlačila silou, nechala jí volný prostor. Včetně konečného výběru disciplíny. Na samém začátku ji přihlásila hned do tří přípravek - moderní gymnastiky, baletu i krasobruslení. „Zkusíš všechny a pak si vybereš, co se ti bude nejvíc líbit a co ti půjde.“

Valijevová si vybrala brusle. Rychle bylo jasné, že má ohromný talent, v šesti letech se s ní maminka odstěhovala do Moskvy. V centru ruského krasobruslení vystřídala několik trenérů. Chtěli z ní udělat párovou reprezentantku, k tanci na ledě prý měla ideální předpoklady – cit, dlouhé ruce i nohy. Jenže Kamila chtěla být sólistkou.

Přežije dřinu a dril?

Před čtyřmi lety ji máma přivedla do klubu Sambo 70, kterému šéfuje proslulá Eteri Tutberidzeová (47). Ta už ke krasobruslařské slávě přivedla například Jevgenii Medveděvovou, Alinu Zagitovou, Julii Lipnickou nebo Annu Ščerbakovovou. „Když tě nevezme, skončíš a popřemýšlíme, co budeš dělat dál,“ komentovala suše maminka.

Tutberidzeová umí vychovat ledové šampionky. Jenže to bývá zaplaceno tvrdou dřinou, zraněními i rychlým vyhořením. Medveděvová (mistryně světa 2016 a 2017) vydržela do svých dvaceti let. Zagitovová, která v patnácti letech brala zlato v Pchjongčchangu, od prosince 2019 kvůli fyzickým a psychickým problémům nezávodí. Vrhla se na studium.

„Taky jsem byla brzy unavená, ale po čase jsem si zvykla,“ popisovala Kamila Valijevová. „Chci vyhrávat. Takže si říkám - pracuj, pracuj hodně. Čím víc, tím lépe. A pokud budu v dobrém rozpoložení a nastavení, nikdo mě nepřekoná, ani nezmění mé myšlení. Protože tohle jsem já.“

Jak dlouho vydrží? Kam až posune ženské krasobruslení? Tím se teď Valijevová, která by jednou ráda studovala psychologii, nezaobírá. Má první olympijské zlato. A chce přidat další. Krátký program a volná jízda v individuální soutěži ji čekají příští týden (15. a 17. února). „Teď jsem víc než šťastná,“ říkala pro webové stránky olympics.com. „Cítila jsem velkou zodpovědnost, ale dokázala jsem se s tím vyrovnat.“