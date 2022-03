Neuvěřitelné, budu hrát v Augustě, těší se Kousková. Pak mezi profesionálky

Účast v Augustě je vrcholem amatérské kariéry. Ihned poté se Sára Kousková přesune mezi profesionálky. V letošní sezoně bude nejčastěji hrát na druhé evropské túře, kde si chce vyřídit dostatek bodů pro přímý postup na Ladies European Tour. A dál? Už hledí do olympijské Paříže… „Reprezentovat Česko by bylo krásné,“ usmívá se kudrnatá dívka s nevšedním sportovním i uměleckým talentem.

Jak pro vás bude důležitá sezona 2022?

„Určitě moc, bude jednou z nejdůležitějších. Mám před sebou plno výzev, čeká mě přestup mezi profesionálky, budu se vracet z Ameriky do Evropy. Za oceánem dokončuji vysokou školu, mám před sebou graduaci, k tomu mě čeká závěr universitní sezony. Do toho všeho přišla příjemná zpráva o účasti na turnaji v Augustě, čímž uzavřu amatérskou části sezony.“

A pak se vrhnete mezi profesionálky?

„Ano, je to tak. Pravděpodobně se budu soustředit na turnaje LET ACCES Series (po Ladies European Tour druhá nejprestižnější tour v Evropě). Potřebuji nasbírat, co nejvíce bodů do žebříčku Order of Merit, abych mohla postoupit přímo do LET bez absolvování kvalifikační školy. To bude hlavní cíl druhé poloviny sezony. Samozřejmě, rok 2022 bude i o tvorbě zázemí v Česku. Budeme doplňovat osobní tým, hledat partnery, kteří by mi pomohli na cestě mezi profesionálky. Bude to i o odpovědnosti, musím na sebe převzít věci, které za mě dosud vyřizovala univerzita. Anebo je rozdělit do týmu. Jak říkám, mám před sebou spoustu výzev i novinek. Moc se na to těším.“

Máte před sebou poslední týdny s amatérským statusem. Mezi profesionálky přestoupíte po šampionátu v Augustě?

„Velmi pravděpodobně to tak bude. Člověk ovšem nikdy neví, co se může stát. Určitě nějaká procenta jsou na straně amatérského statutu, plán je však jasný: po Augusta National přestoupit mezi profesionálky.“

Od června začnou hráčkám naskakovat body v boji o olympiádu. Je to váš střednědobý cíl?

„Stoprocentně. Olympiádu vidím jako vrchol. Sportovec víc dosáhnout nemůže. Olympijská historie golfu je poněkud přelomená. Náš sport se pod pěti kruhy hrál v roce 1904 v Saint Louis, pak až po 112 letech v Rio de Janeiru. Olympijská historie nemá golf takříkajíc ve svém batůžku. (směje se) Osobně to však intenzivně vnímám, jako malá jsem sledovala zimní i letní olympiády. Vždycky to byl neuvěřitelný zážitek. Probojovat se do Paříže by pro mě bylo obrovskou ctí a splněním neskutečného snu. Reprezentovat Česko by bylo krásné.“

Je vaší inspirací Klára Spilková? Hrála na olympiádě v Riu i v Tokiu.

„Obě jdeme trochu jinou cestou. Kláru určitě sleduju, učím se od ní, zejména v otázce přístupu k některým věcem. Z hlediska českého golfu dokázala ohromně moc. Mojí inspirací ale není, spíš příkladem. To je správné slovo. Klára zvolila přímou cestu na Ladies European Tour. Kdežto já jsem se po střední škole - paradoxní je, že jsme studovali stejné gymnázium Oty Pavla - vydala za moře. V Americe stále studuji, přechod do Evropy plánuji až nyní. Naše cesty se trochu liší. Nikdo nedokáže říct, která je správnější. Každá má svoje pro i proti. Když jsem se rozhodovala, kam se vydám, významnou roli hrálo studium. Je pro mě strašně důležité. I proto jsem chtěla sportovní dráhu rozjet postupně. Po střední škole jsem se necítila dostatečně připravená, abych mohla hrát na profesionální túře. Amerika mě zformovala, nyní jsem hráčkou, co může úspěšně působit mezi profesionálkami. I rozhodnutí z minulého léta, kdy jsem nechtěla hrát Q-School na LPGA (americká profesionální série), bylo výsledkem reálného zhodnocení kvalit. Prostě jsem si nemyslela, že na nejvyšší světovou ligu mám.“

Týden před veleslavným mužským Masters budete hrát ženský amatérský šampionát v Augustě. Je to splněný sen?

„Naprosto určitě. Je to výsledek tříletého snažení. Pro mezinárodní golfistky je těžší se do Augusty dostat. Zajistit si účast bylo složité, nakonec se to povedlo, za což jsem obrovsky ráda. No a teď… Budu prostě hrát v Augustě! Je opředená naprosto neuvěřitelnou historií. Doslova dýchá svojí počestností. Podobné místo na světě neexistuje. Vyzkouším si hřiště, kde se za týden bude hrát Masters. Uff…“

Na slavném hřišti budete hrát jako první dáma z Česka. Uvědomujete si, jaké privilegium se vám dostalo?

„Je to úplně neuvěřitelné. Jde o velkou oslavu českého golfu. Doufám, že ho brzy budu moct sdílet s dalšími českými hráčkami.“

Co chcete v Augustě dokázat? Projít cutem, umístit se do dvacátého místa, či dokonce vyhrát?

„Před turnaji si nerada dávám konkrétní cíle. Golf je totálně nevyzpytatelná hra. V tomto směru nejde moc ovlivnit. Budu se snažit mít hru natolik komplexní, abych obstála na obou hřištích, kde se bude amatérské mistrovství hrát. Před turnajem bude důležitá i kvalitní mentální příprava. Je to akce, která není jen o sportovním výsledku, do hry vstupují kamery, rodiče, práce s médii a všechny další věci okolo. Je nutné nastavit hlavu tak, abych se z toho nezbláznila a nebyla zbytečně uchvácená z atmosféry a prostředí. To bude ohromně důležité.“

V Augustě jste se už byla podívat, na slavném hřišti odehrála tréninkové kolo. Dýchla na vás atmosféra výjimečného klubu?

„Bylo skvělé, že jsem se tam mohla podívat. První šok z Augusty, který je vážně neuvěřitelný, mám za sebou. Odehrála jsem jedno cvičné kolo, bylo to přesně 20. února. Celé hřiště jsem dostatečně navnímala, krásně jsem si to užila. Sportovní stránka mohla jít trochu stranou. Podařilo se mně setřást úžas. Zní to hrozně, já vím…(směje se) Ale před cvičným a následně finálovým je tahle zkušenost zatraceně důležitá. Už vím, do čeho jdu. Nebudu koukat okolo, ale soustředit na vlastní hru. Byť zrovna v Augustě to půjde těžko. Jsem nastavená koukat na každou kytku i keřík, a obdivovat jejich krásu.“

Z čeho jste byla nejvíc v úžasu?

„To by vydalo na jeden samostatný článek. Augusta je výjimečné místo. Konkuruje jí snad jen skotské St. Andrews, které má trochu jinou historii. Tady se to vše váže k Masters. Chodit na pozemku, kde se utvářela golfová historie, bylo něco mimořádného. Dostala jsem přiděleného skvělého caddyho. Na prvním ročníku amatérského mistrovství Jennifer Kupcho, která turnaj vyhrála. Měla jsem spoustu naprosto neocenitelných rad nejen ke hřišti, ale k celé akci. Opravdu jsem šťastná, že jsem měla možnost být na únorovém tréninkovém tripu.“

Jaká jsou specifika pro hráčku? Co všechno musíte dodržovat?

„Celý protokol ještě nemám, ale vzhledem k tomu, že turnaj vysílá televize (jedná se i o přímých přenosech s Českou televizí – pozn. aut.), bude důležitý dress code. Bude se na něj hledět daleko víc, než při klasických turnajích. Také se budu muset krotit při nepovedených ranách a spolknout nějaká slova… Jinak samotné hráčky nejsou tolik ovlivněné pravidly, jako třeba kedíci nebo diváci. V Augustě jsou nastavená tvrdá pravidla. Fanoušci nesmějí fotit, do areálu si nemohou vzít žádné zařízení pořizující fotografie. Tudíž ani chytrý telefon. Majitelé si hřiště obrovsky chrání. Kedíci nosí slavné bílé uniformy. Je toho celkem dost.“

Nejoblíbenější jamka?

„Zatím desítka. Ale víte co, radši napište, že nejoblíbenější mám úplně všechny. Každá je totiž jedinečná. Jamky jsou pojmenované po rostlinách, keřích, stromech, které se na hřišti nacházejí. Vše se váže k historii hřiště, které bylo původně školkou pro exotické stromy dovážené z Asie. I proto je spojení s rostlinami silné a vytváří neskutečný estetický efekt. Už v únoru začaly některé keře kvést. Bylo to moc krásné, v průběhu našeho turnaje bude výsledný dojem ještě mnohem silnější.“

Zůstanete v Augustě i na Masters? Máte pozvánku?

„Bohužel nemám. Zůstat ani nemohu. Budu muset dohánět ve škole. Před Augustou mě totiž ještě čeká univerzitní turnaj v Georgii. Masters budu určitě sledovat v televizi a ještě vstřebávat spoustu zážitků.“

Mně by to bylo dost líto. Co vám?

(rozesměje se) „Mně to je taky líto. Ale i v televizi je celý týden s Masters skvělý. Už teď se těším.“

Na jaké universitě studujete a jaký obor?

„Studuji na University of Texas v Austinu, můj obor se jmenuje „studio art“. Soustředím se hlavně na sochařství a malířství. Umělecké hodiny, které na univerzitě mám, tak trávím ve studiu. Ať už v malířském, nebo sochařském. Mojí nejoblíbenější místností je ale Wood shop, kde pracujeme se dřevem, máme zde přístup k pilám a jiným zařízením. Máme možnost i sváření, využíváme sádrovnu, montovnu, keramickou dílu a další speciální místnosti. Možnosti jsou neuvěřitelné. Záleží jen, co si student vymyslí. Vzhledem k tomu, že jsme profesory vedení velmi konceptuálně, mohu školu zvládat s golfem. Na základě určitého zadání si vedu projekt víceméně sama, čas si mohu rozvrhnout. Koncept si tvořím sama, což je skvělé.“

Je to jiné, než v Česku, že?

„Rozdíly jsou opravdu zásadní. Všechny požadavky jsou rozvržené do celého roku. Na závěr jsou v některých předmětech zkoušky z celého semestru, u jiných naopak. V umění máme finální projekt spojený s kritikou. Není tady nic podobného státnicím, či bakalářské práci, což mi docela vyhovuje. Měla jsem možnost si vzít dost předmětů spojených s environmentálními vědami. V tom jsem se docela vyžila, bavilo mě to.“

Když vás tak poslouchám, tak vzhledem k časové náročnosti dobře propojit školu s golfem je také umění. Co říkáte?

(usmívá se) „Vše je tady podřízeného studentovi. On je na prvním místě. Sportovní život ale vše strašně moc ovlivňuje. V golfu je to specifičtější, na hřišti trávíme dlouhý čas. Kdežto třeba atleti jdou ráno do fitka, pak mají dvouhodinový trénink a zbytek dne mohou využít pro sebe. My máme fitko, školu a celou druhou polovinu dne trávíme golfem. Večer udělám úkoly, jdu spát a ráno nanovo. Není to jednoduché, nicméně jde o skvělou přípravu do života, osobnost člověka se tím formuje. Díky nabitému programu se skvěle naučím time managementu. Bez toho bych to nezvládla. Stejně tak bez spousty lidí, kteří mně pomáhají.“