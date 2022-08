Lítý boj s kamarádem Prskavcem o OH. Je to nakopávák, ví mistr světa Přindiš

Olympiáda jako hlavní cíl do budoucna? „Určitě, nic jiného mi nechybí,“ usmívá se Vít Přindiš.

Dvojnásobný mistr Evropy a dvojnásobný vítěz Světového poháru o víkendu v Augsburgu doručil i premiérové zlato z mistrovství světa. Na olympiádu se ale zatím nikdy nedostal. V krutých nominačních podmínkách má jedinou šanci – porazit v boji o Hry v Paříži kromě jiných i svého velkého kamaráda Jiřího Prskavce.

„Já jsem o tom teď krátce přemýšlel. Říkal jsem si, že to je dobře pro nás oba. Pro Jířu je to nakopávák. Vyhrál, co mohl, ale cítím z něj, že má motivaci na olympiádu znova jet, obhájit,“ říká Přindiš. „Pro mě to bude lepší, i pro Ondru (Tunku – pozn. red.). Myslím, že jak se taháme ve skupině, všem třem by nám to mohlo pomoct zase nastavit tu laťku výš. Je to o nás, o tom, co my tam předvedeme, ten nejlepší tam pojede, jako vždycky.“

Další olympijský závod se sice chystá až za dva roky, do jisté míry ale už záleží na letošních výsledcích. Prskavec vyhrál v květnu evropský šampionát v Liptovském Mikuláši, Přindiš zase získal titul mistra světa. Oba tak mají jistotu účasti v reprezentaci pro příští sezonu.

„Pro mě je to větší odměna než tenhle kus kovu,“ usmíval se Přindiš s odkazem na svou zlatou medaili na krku. „Rok 2023 bude extrémně důležitý. Předpoklad je, že v rámci příštího roku se pojede o body do interního žebříčku směrem k olympiádě v Paříži. Je strašně klíčové a důležité udělat další krok, abych zabojoval o šanci se na olympiádu dostat.“

Zatím si Přindiš užívá život jako čerstvý mistr světa. Zvlášť po dramatickém průběhu letošní sezony. Místo v reprezentačním týmu si vybojoval až poslední kvalifikační jízdou. Při Světovém poháru v Troji pak zažil skutečné drama.

„Byla tam rodina a nějaký fanoušek fandil s velkým kovovým zvonem. Při mojí semifinálové jízdě, když jsem jel před nimi, zvon uletěl a trefil dceru do hlavy,“ vzpomíná Přindiš. „Já jsem tomu nechtěl ze začátku věřit. Přímo v tu chvíli, kdy jsem jel, se tomu člověku vyšrouboval kovový zvon a trefil ji přímo do hlavy. Ona patnáct minut neplakala, ale nereagovala. Naložili ji do sanitky a odvezli na Bulovku. Naštěstí byla v pohodě, dopadlo to dobře.“

Manželka s dcerou přijeli Přindiše podpořit do Augsburgu a sledovali ho v jeho dosud životním závodě, v němž získal své první globální zlato.

„Pamatuju si spoustu okamžiků, kdy měl vynikající výsledky, byl mistr Evorpy a Jířa ho vždycky svým výsledkem přebil, Vítkův výsledek byl odsunutý do pozadí. Teď Vítek vyhrál, je mistr světa, navíc je sám a je to vidět,“ řekl předseda vodních slalomářů Stanislav Ježek.

Kromě zlaté medaile přivezl Přindiš domů i tradiční putovní cenu pro nejrychlejšího závodníka mistrovství světa. A ve zbytku sezony si chce zkusit novinky, s kterými chce jít za svým olympijským cílem.

„Už před mistrovstvím světa jsem se domlouval s doktorem Jirkou Dostalem, že bych si chtěl otestovat změněnou přípravu. Přišlo mi, že právě druhá půlka sezony bude ideální si před záodem vyzkoušet tu finální fázi přípravy trošku jinak,“ líčí Přindiš. „Beru to jako přípravu na příští rok. Jsou to specifické druhy individuálních tréninků, i mimo vodu. Chci zjistit, jak na ně bude tělo reagovat.“