Co je s Bukartsem? S Vítkovicemi jen trénoval, řešila se úprava smlouvy

S Vítkovicemi trénuje, připravuje se na nadcházející sezonu, ale do žádného zápasu ještě nenaskočil. Vynechal i turné ve Švýcarsku a Francii, ze kterého se Ostravané v neděli vrátili. Co je s Robertsem Bukartsem? Počítá se s ním ve Vítkovicích dál? Podle všeho ano. Bukarts má ve středu poprvé naskočit do přípravného duelu proti Kometě Brno (17.30).

Je na odchodu? Na prodej? Doplatil na vítkovické zbrojení v ofenzivě? Debaty vítkovických fanoušků o dalším osudu zkušeného lotyšského útočníka nabraly na obrátkách poté, co Roberts Bukarts nebyl v sestavě pro zahraniční výjezd. Zůstal v Ostravě a trénoval s juniorkou.

„Máme ho v sestavě áčka, trénuje s námi, proti Kometě nastoupí a jede dál,“ říká na přímý dotaz vítkovický trenér Miloš Holaň. „V našich úvahách figuruje i vedle Petera Muellera, podle mého by si mohli vyhovět. Zkusíme je spolu. Jen je škoda, že kvůli drobnému šrámu ze zájezdu pro změnu vypadl z uvažované první formace centr Peter Krieger. To je smůla, moc času v přípravě nezbývá a my už do toho chceme jít v plné palbě. Ať vidíme, jak na tom před sezonou jsme.“

Roberts Bukarts hrával za Vítkovice už v sezoně 2019/20. Měl takřka bod na zápas (47 zápasů/ 16+26), ale klub tehdy až do posledního kola bojoval o udržení. Nadcházející sezonu odehrál v Čerepovci (13/ 3+1) a v Rize (35/ 6+8), na začátku minulého ročníku se znovu do Vítkovic vrátil. Aby vedl ofenzivní palbu. „Je trochu individualista, na druhou stranu mám rád typy, které to berou na sebe a chtějí rozhodovat,“ pochvaloval si Holaň.

Bukarts sice v minulé sezoně nesázel jednu branku za druhou, ale i tak byl až do nešťastného zranění na konci ledna nejproduktivnějším hráčem týmu (32 zápasů/ 8+18). Po „sekyře“ kladenského obránce Jacoba Dotchina měl komplikovanou zlomeninu prstu a kromě olympiády přišel i o závěr základní části a celé play off.

Vítkovice - Karlovy Vary: Bukarts se prosadil střelou z levé strany, 2:1 Video se připravuje ...

Na led se Bukarts znovu vrátil až na mistrovství světa, kde si za Lotyšsko připsal 3 body (1+2) ze sedmi zápasů. Co bylo příčinou jeho absence v přípravných zápasech na nový ročník? Podle všeho ještě debaty a jednání o úpravě stávajícího kontraktu.

Vše už by mělo být vyřízené a Bukarts se ve středu proti Kometě zapojí do hry. To dodatečně potvrdil i sportovní ředitel klubu Roman Šimíček. „Je pravda, že jsme v minulých dnech dolaďovali některé detaily jeho smlouvy, alo to nic nemění na tom, že je Roberts nadále naším hráčem,“ informoval Šimíček. „Náš rozpočet není nafukovací, ale i v tomto případě, stejně jako v případě příchodu Petera Muellera, se nám ještě zase podařilo po dohodě s majitelem klubu a našimi partnery navýšit budget na platy na novou sezonu.“

Vítkovicím by se jeho zkušenosti stále mohly hodit. Na výjezdu ve Švýcarsku a ve Francii si ze čtyř zápasů přivezli jedno vítězství. Porazili Chamonix 10:2, prohráli s Ženevou 1:3, Lausanne 2:5 a Grenoble 1:4.

„Těžká zkouška, čtyři zápasy v pěti dnech a v obrovském tempu s kvalitními soupeři,“ líčí Holaň. „Do toho náročné cestování, ale to není výmluva. Jsme rádi za tuhle zkušenost, bylo to výživné turné. Parádní zápasy, výborné nasazení. Jen jsme neměli takovou kvalitu v zakončení.“

Nejenom v zakončení. „Kvalita přihrávek, souboje, odskočené kotouče, útočné pásmo, proměňování šancí, chození do prostorů, kde to bolí,“ vypočítává kouč.

„Pořád je před námi spousta práce. Těší mě, že jsme nepropadli, ale nedostatky je třeba zanalyzovat a pracovat na nich,“ dodal.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE