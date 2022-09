Santosova penalta? Pískat se dá, ale sudí Hocek měl mlčet

Bránící Eduardo Santos skutečně ve finální fázi souboje lehce potáhl Jhona Mosqueru za rameno. Ano, trochu ho tím rozhodil. Jenže na druhou stranu, kdo ve vzájemném souboji jako první použil ruce – konkrétně tu pravou – na hraně pravidel, aby si polepšil? Jistě, pozdější oběť Mosquera.

A kdo spadl, aniž by musel, ve chvíli, kdy měl k míči blíž a mohl jít do zakončení, mohl hrát fotbal? Samo sebou Mosquera.

Kolumbijský útočník udělal to, co má v krvi. Počíná si tak v každém utkání. V Jižní Americe, a nejenom tam, se pojetí fair play trochu odlišuje. Rozhodčího berou svým způsobem jako dalšího ze soupeřů, na kterého je zapotřebí vyzrát. Proto Maradona do konce svých dnů zcela nepochopil, co komu na jeho boží ruce vadí. Zkusil to, mimochodem nikoli poprvé ani naposledy v kariéře, sudí si nepovšiml, padl gól, a následovala upřímná radost bez nahlodaného svědomí.

Santosovy ligové hrubky: Podívejte se na stoperovy individuální chyby v Karviné i Slavii Video se připravuje ...

Mosquera to taky zkusil. A bylo pochopitelně na sudím, aby rozhodl. Petr Hocek, a teď ponechme stranou jeho problematickou delegaci, to měl v téhle situaci složité. Jenže mohl si – a podle mého taky měl – vzpomenout, co hlásá Příhodova komise rozhodčích. A sice doslova, že nechce „žádné soft penalty“. Tedy měkké.

Pak by Mosquerovi ukázal Vstaň, hraje se dál. Jsme na hřišti, ne na jevišti. Tak, jako by mu to většinově ukázali sudí v Lize mistrů.

Myslím, že komise rozhodčích by Hockovi tichou píšťalku nevyčetla. Stejně jako mu patrně nevyčte ani opačný verdikt, protože fotbalové situace nejsou jenom černobílé, ale zhusta i čistě šedivé.

A pak je lepší, když se hráči díky opakované zkušenosti naučí, že je lepší vystřelit než spadnout.