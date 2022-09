Talent Staněk (18) o (ne)úspěchu, šanci ve formuli 2, fyzičce i penězích

Do posledního závodu existovala šance, že český závodník Roman Staněk ovládne letošní šampionát formule 3. Poslední víkend mu ale nevyšel podle představ a nakonec zakončil ročník na pátém místě. I přesto se sebou může být spokojený. Díky stabilně dobrým výkonům si zajistil účast na testování ve formuli 2 v Abú Dhabí. Pokud to vyjde, mohla by mít Česká republika po více než deseti letech jezdce v šampionátu, který je považován za vstupní bránu do formule 1.

Tato sezona byla vaše třetí ve formuli 3. Jak ji hodnotíte?

„Sezonu hodnotím celkově pozitivně, protože jsem se toho během ní strašně moc naučil. Na druhou stranu, s konečným výsledkem už tak spokojený nejsem. Měli jsme strašně moc smůly, která ovlivnila celkový výsledek a i proto to dopadlo, jak to dopadlo. Na to se ale historie už neptá. Neříkám, že páté místo je špatné, ale mohlo to být lepší. Do posledního závodu jsem šel s tím, že chci vyhrát šampionát, ale nepovedlo se. Nezbývá než se poučit z věcí, které jsem udělal špatně a pokud budu mít šanci jet příští rok, tak to vylepšit.“

Říkáte, že vaši sezonu poznamenalo hodně smůly, co tím přesně myslíte?

„Tak například hned v prvním závodě v Bahrajnu jsem měl dva defekty. Ze dvou závodů dva defekty, to se moc často nestává. V kvalifikacích mi to zase několikrát zkazila červená vlajka. Třeba na Red Bull Ringu se zdálo, že získám pole position, ale pak vyvěsili červenou vlajku a já dojel šestý. To samé se stalo v Zandvoortu, dojel jsem čtvrtý, ale měl jsem být druhý. Stejná situace v Monze, měl jsem zajet pole position, ale zase to zkazila červená vlajka. Samozřejmě byla to jen kvalifikace, ale čím startujete víc vepředu, tím je to pro vás lepší. Smůla určitě v celkovém výsledku hrála roli, ale jak jsem říkal, na to už se nikdo nikdy ptát nebude.“

Jaký zážitek z uplynulé sezony byste vyzdvihl jako váš nejlepší?

„Nabízí se říct Imola, kde jsem skončil první. Byl to druhý závod po Bahrajnu. Posunul jsem se tehdy na celkové třetí místo, což bylo rozhodně nakopnutí do vrtule. Byla to moje první výhra v celosvětovém šampionátu, takže to člověk samozřejmě prožíval a bylo to super. Pro mě byla ale neskutečným zážitkem opravdu celá sezona. Veškerý možný čas mimo závody jsem trávil s týmem v Itálii, kde jsem se připravoval. Nebylo to, protože jsem musel, ale protože jsem chtěl. Strašně mě baví italská nátura, chutná mi tady jídlo... Tuto sezonu jsem si z mé dosavadní kariéry užil opravdu nejvíc.“

Do posledního závodu jste nastupoval s tím, že byste mohl vyhrát šampionát. Nakonec to ale nevyšlo. Co se tam stalo?

„Hned po startu jsem tam byl v boji o třetí místo s Arthurem Leclercem. Jel jsem v zatáčce venkovní stopu, Arthur to nějak přebrzdil, vytlačil mě a já si musel šikanu zkrátit přes únikovou zónu. Jenže tím, že si to zkrátíte, vás to zpomalí. Propadl jsem se tedy z nějakého třetího, čtvrtého místa na sedmé. Nechci, aby to znělo, že se nějak vymlouvám, ale tohle je prostě další z těch smolných věcí, které nedokážete ovlivnit. Bude to ještě chvilku bolet, ale tohle je prostě motorsport.“

Máte už představu o příští sezoně?

„Celý rok jsem byl ve hře o titul. Do posledního závodu jsem šel s tím, že můžu vyhrát. Šampionát buď vyhrajete, nebo prohrajete. O druhém, třetím, čtvrtém se nikdy moc nemluví. Když