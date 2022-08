Alonso po kolizi nadával Hamiltonovi, pak vzal slova zpátky: Milé gesto

Není to tak dávno, co se Lewis Hamilton a Fernando Alonso předháněli ve vzájemných komplimentech. „Vždy mi bylo potěšením sdílet s Lewisem startovní rošt. Když v roce 2007 začínal, měl talent, teď má talent i zkušenosti,“ uvedl na Velké ceně Francie Alonso. „Co se týče čisté rychlosti, byl Fernando určitě můj nejtěžší soupeř. Zažili jsme několik dobrých soubojů. Snad se v budoucnu ještě nějakých dočkáme,“ oplatil slova chvály svému někdejšímu parťákovi z McLarenu Hamilton.

Uplynul sotva měsíc a zdvořilostní fráze jsou ty tam. Když pilot Mercedesu ve včerejším závodě zavinil jejich vzájemnou kolizi, španělský matador si rozzlobeně ulevil do vysílačky. „Idiot. Z vnější strany mi zavřel vrátka přímo před nosem. Ten chlap umí řídit, jenom když jezdí jako první.“

Svou chybu poté přiznat i sám Hamilton, který kvůli vzájemnému kontaktu nakonec závod nedokončil. „Určitě za to můžu já. Prostě jsem nenechal dost místa a zaplatil jsem za to. Rozhodně to ale nebylo úmyslné,“ komentoval situaci. „Vím, jaké to je ve vypjatém okamžiku. Je ale hezké vědět, co ke mně Fernando cítí,“ dodal ironicky k poznámce Alonsa.

Po dokončení závodu byl pilot Alpine už o poznání smířlivější. „Lewis převzal zodpovědnost, což je z jeho strany milé gesto. Byl to takový tradiční incident z prvního kola, ani k němu nemám co říci. Ani komisaři nic nezjistili, protože takové incidenty jsou zkrátka běžné,” řekl muž, který si v závodě nakonec vyjel páté místo.

„Pokaždé když startujeme v první nebo druhé řadě, něco se stane. Když ale startuji dvanáctý nebo třináctý, je vše v pořádku. Chtěl jsem mít normální velkou cenu. Byl jsem proto naštvaný. Naštěstí to moje auto ustálo a mohl jsem pokračovat. Lewis neměl tolik štěstí,“ vysvětlil poté svá slova Alonso.

Závodník Alpine dostal také otázku, jak se dívá na nevydařený pokus Ferrari překonat nejrychlejší kolo závodu a zdali jej překvapilo, když Leclerc vyjel z boxu těsně před ním. „Byl jsem překvapený. Ferrari vždy vymyslí nějakou velmi podivnou strategii. A tahle nebyla výjimkou,“ dodal.