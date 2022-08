SuperMax dominoval. Alonso se pustil do Hamiltona: Umí řídit, jen když...

Maxe Verstappena čekal o víkendu v Belgii nelehký úkol. Kvůli výměně komponentů pohonné jednotky vyfasoval penalizaci v podobě ponížení místa na startu. Ačkoliv vyhrál kvalifikaci, kvůli trestu měl do nedělního závodu odstartovat ze čtrnáctého místa.

„Uvidíme, mým cílem je pódium. S trochou štěstí bych snad mohl bojovat i o vítězství,“ prohlásil odvážně před závodem Nizozemec. Vždyť něco podobného se povedlo v Belgii naposledy Michaelu Schumacherovi v roce 1995. Německý pilot tehdy získal vítězství po startu z šestnácté pozice.

Ihned po startu začal Verstappen svůj smělý plán plnit. Po úvodním kole se posunul na osmé místo a po neuvěřitelném dvanáctém okruhu už byl v čele. O vedení na chvíli přišel kvůli zastávce v boxech, ale dokázal se opět vrátit a náskok do konce závodu jen navyšoval. Do cíle dorazil se sedmnáctisekundovým polštářem před druhým - týmovým kolegou Sergiem Pérezem. Dvojici Red Bullu doplnil na stupních vítězů Carlos Sainz z Ferrari.

Čtyřiadvacetiletý nizozemský pilot vyhrál potřetí za sebou a ze 14. nebo horší příčky na startu vyhrál jako první jezdec po čtyřech letech. Naposledy se to povedlo v roce 2018 Lewisi Hamiltonovi z Mercedesu ve Velké ceně Německa.

„Jakmile se to v závodě trochu ustálilo, jel jsem jak po kolejích. Celý tento víkend byl naprosto neuvěřitelný. Nic takového jsem si před tím nedokázal představit. Teď to chce tvrdě pracovat, abychom to mohli ještě zopakovat,“ pochvaloval si vítěz.

A jak v závodě dopadlo druhé Ferrari Charlese Leclerca? Monacký pilot stejně jako Verstappen kvůli penalizaci odstartoval z chvostu. Nakonec se probojoval na páté místo, avšak na čelo ztrácel. V závěru jej tým na jeho žádost povolal do boxů pro měkké pneumatiky, na kterých by se mohl alespoň pokusit zajet nejrychlejší kolo.

Jenže pilot Ferrari se vrátil na trať těsně před Fernanda Alonsa, s kterým musel bojovat. Nejenže se tak Leclercovi nepodařilo nejrychlejší kolo získat, ale vyfasoval i pětisekundový trest za překročení rychlosti v boxech. Namísto pátého místa se tak propadl na šesté.

A smůla se přilepila v neděli na paty také sedminásobnému mistru světa Lewisi Hamiltonovi. I tentokrát se u situace naskytl Fernando Alonso. Tomu pilot Mercedesu nenechal v souboji dostatek místa a zavinil tak vzájemnou kolizi, při které Brit svůj vůz poškodil a závod nedokončil.

„Z vnější strany mi zavřel vrátka přímo před nosem. Ten chlap umí řídit, jenom když jezdí jako první,“ ulevil si španělský matador do vysílačky.

Svou chybu poté přiznat i sám Hamilton. „Určitě za to můžu já. Prostě jsem nenechal dost místa a zaplatil jsem za to. Rozhodně to ale nebylo úmyslné,“ komentoval situaci. „Vím, jaké to je ve vypjatém okamžiku. Je ale hezké vědět, co ke mně Fernando cítí,“ dodal ironicky k poznámce svého někdejšího kolegy z McLarenu.