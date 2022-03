F1 je zpět, titul zase pro Red Bull? Pozor na Ferrari. Přehled všech týmů

Dramatická sezona 2021 je minulostí. Kontroverzní závěr si ale mnozí nesou stále v živé paměti. Jaké příběhy napíše letošní ročník? Dokáže Max Verstappen obhájit titul mistra světa, nebo na trůn usedne nový král F1? Další ročník mistrovství světa startuje v neděli Velkou cenou Bahrajnu. Podívejte se na přehled všech stájí a pilotů, kteří zasáhnou do bojů o Pohár konstruktérů a jezdecký titul.

Alfa Romeo Valtteri Bottas (#77) 32 let, Finsko

Kuan-jü Čou (#24) 22let, Čína Alfa Romeo patří v posledních sezonách mezi stáje s vůbec nejslabší výkonností a po loňském trápení skončila v Poháru konstruktérů nakonec devátá. V letošním seriálu je jediným týmem, který přistoupil ke kompletní obměně jezdecké sestavy. Pozici lídra zastane zkušený Valtteri Bottas, který po pěti letech opustil Mercedes. V barvách německé stáje se stal dvakrát vicemistrem světa a pomohl jí k pěti triumfům v Poháru konstruktérů. Lepšího učitele si nováček Kuan-jü Čou snad ani přát nemohl. První čínský pilot v historii F1 bude mít před sebou nelehký úkol – přesvědčit rýpaly podle kterých jej Alfa angažovala jen kvůli penězům od čínských sponzorů. Valtteri Bottas teď jezdí za Alfu Romeo • Foto Reuters

AlphaTauri Pierre Gasly (#10) 26 let, Francie

Júki Cunoda (#22) 21 let, Japonsko Sesterská stáj Red Bullu strávila minulou sezonu bitvami ve středu pole. Nakonec skončila na šestém místě za Alpine, což je jeden z nejlepších výsledků v její historii. Zásluhu na tom má především týmový lídr Pierre Gasly. Šestadvacetiletý Francouz se netají tím, že by se daleko raději viděl v sedačce červených býků. Do mateřské stáje se podíval už v roce 2019, ale po chabých výsledcích se nakonec v polovině sezony vrátil do AlphaTauri. Tady šly jeho výkony opět nahoru. Očekává se, že letos bude chtít předvést maximum, které by jej znovu katapultovalo k Red Bullu. Extrémně důležitou sezonu má před sebou jeho stájový kolega Júki Cunoda. Letos mu totiž končí smlouva a její prodloužení si tak bude muset vyjezdit. Vůz Alpha Tauri Pierra Gaslyho • Foto ČTK/AP

Alpine Fernando Alonso (#14) 40 let, Španělsko

Esteban Ocon (#31) 25 let, Francie Alpine se v uplynulé sezoně opět podařilo probojovat do první pětky Poháru konstruktérů. Až na Velkou cenu Bahrajnu a USA dokázala stáj bodovat v každém závodě. Přispěly tomu především vyrovnané výkony jezdců. Stáj sází na zkušenost nejstaršího pilota v poli Fernanda Alonsa, který se do prestižního seriálu vrátil loni po dvouleté pauze. A předpokládá se, že nyní pokoří rekord Kimiho Räikkönena v počtu odjetých Velkých cen. Finský Iceman jich posbíral 349 a Alonso před prvním závodem letošní sezony 333. Parťákem španělského matadora zůstává Esteban Ocon, jemuž Alonso loni pomohl k zisku prvního triumfu v F1. Při Velké ceně Maďarska totiž svedl řadu tvrdých soubojů s později druhým Lewisem Hamiltonem. Fernando Alonso ve voze Alpine • Foto Reuters

Aston Martin Sebastian Vettel (#5) 34 let, Německo

Lance Stroll (#18) 23 let, Kanada Loni to bylo poprvé od roku 1960, kdy měl Aston Martin ve startovním roštu vlastní sportovní tým. Výkony ovšem stačily jen na sedmou pozici v Poháru konstruktérů, což rozhodně nebylo umístění, v které ambiciózní stáj doufala. Vylepšit výsledek se i přes spekulace o odchodu Sebastiana Vettela pokusí stejná dvojice. Čtyřnásobného mistra světa doplní Lance Stroll, syn majitele stáje a podnikatele v oděvním průmyslu Lawrence Strolla. (V Bahrajnu kvůli koronaviru Vettela zastoupí Nico Hülkenberg.) Kanadský multimilionář má s týmem velké plány. Stáj investovala do nové továrny v Gaydonu, jejíž součástí je nejmodernější simulátor a aerodynamický tunel. Podle Strolla chce Aston Martin v roce 2025 bojovat o titul mistra světa. Aston Martin Sebastiana Vettela • Foto Reuters

Ferrari Charles Leclerc (#16) 24 let, Monako

Carlos Sainz (#55) 27 let, Španělsko Po katastrofické sezoně 2020 se Ferrari vrátilo do top 3. Na rozdíl od konkurence vstupuje do nové sezony bez předem určené týmové jedničky. Loni se z interního triumfu radoval Carlos Sainz, který parťáka porazil na body i v počtu pódií. V pořadí jezdců obsadil španělský jezdec celkové páté místo, což je doposud nejlepší kariérní výsledek. Charles Leclerc se ovšem netají tím, že by prohru Sainzovi rád vrátil. „S týmem jsme o tom mluvili a můžeme mezi sebou volně závodit, samozřejmě jen v zájmu stáje. Když jsem s Carlosem prohrál, hodně mě to mrzelo. Byla to však pro mě rozhodně lekce,“ řekl pro italský deník Gazzetta dello Sport. Těšit se tak můžeme nejen na zajímavé souboje Ferrari s předními týmy, ale zřejmě i vyhrocené duely uvnitř stáje. Sílu tým naznačil hned v úvodní kvalifikaci - Leclerc ji vyhrál, Sainz skončil třetí. Charles Leclerc vyhrál kvalifikaci na první závod sezony • Foto Reuters

Haas Mick Schumacher (#47) 22 let, Německo

Kevin Magnussen (#20) 29 let, Dánsko Pro malou stáj se sotva polovičním rozpočtem oproti Ferrari či Red Bullu byla uplynulá sezona velkým bojem. Americký tým skončil bez jediného bodu na posledním místě Poháru konstruktérů, což je doposud nejhorší výsledek v jeho šestileté historii. Předsezonní testy navíc příliš nenasvědčují, že by letos mělo dojít k zásadnějšímu zlepšení. Aby toho nebylo málo, musela stáj jen pár týdnů před začátkem seriálu řešit kromě vlastní výkonnosti i další závažný problém. Kvůli invazi na Ukrajině se rozhodla rozvázat smlouvu s ruským jezdcem Nikitou Mazepinem i hlavním sponzorem, jímž byla firma Mazepinova otce. Do prázdného místa v kokpitu se tak narychlo sháněla náhrada. Volba nakonec padla na dánského pilota Kevina Magnussena, který doplní jezdce Micka Schumachera. Jakožto na syna legendárního jezdce jsou na mladého Schumiho kladena velká očekávání. Uvidí se, jak si povede v porovnání se zkušeným kolegou Magnussenem. Mick Schumacher ve voze Haas • Foto Reuters

McLaren Daniel Ricciardo (#3) 32 let, Austrálie

Lando Norris (#4) 22 let, Velká Británie Legendární stáje McLaren a Ferrari svedly loni pozoruhodnou bitvu o třetí místo v Poháru konstruktérů. Britskému celku se ale nepodařilo obhájit umístění z roku 2020 a skončil čtvrtý. Boj o třetí příčku znesnadnila i výměna dodavatele motorů. McLaren těsně před začátkem sezony přešel od Renaultu k pohonným jednotkám Mercedes, které bylo na poslední chvíli nutné nasadit do stávajícího šasi. Jezdecká sestava zůstává stejná – mladá hvězda Lando Norris a zkušený harcovník Daniel Ricciardo. Veřejnost předpokládala, že ostřílený Australan bude loňskou sezonu jasným lídrem. Očekávání se ale s realitou zdaleka nesetkala. Dvaadvacetiletý Norris svého týmového kolegu naprosto zastínil, stal se jednou z hvězd uplynulé sezony a ještě si vyjel nový kontrakt až do roku 2025. Aktuální sezona bude tedy pro Riccardia zřejmě poslední šancí, jak splatit důvěru a nadstandardní smlouvu, které se mu u McLarenu dostaly. Jezdec McLarenu Daniel Ricciardo • Foto Reuters

Mercedes Lewis Hamilton (#44) 37 let, Velká Británie

George Russell (#63) 24 let, Velká Británie Loňskou sezonu jsme byli svědkem fantastického souboje o titul mistra světa. Z trůnu nakonec sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona i přes dva pozávodní protesty Mercedesu sesadil Max Verstappen. Po kontroverzním vyvrcholení se Brit načas stáhl z veřejného života, spekulovalo se dokonce o konci kariéry. Domněnky nakonec utnul sám Hamilton, když se objevil na únorové prezentaci nového monopostu. „Miluju to, co dělám. Byla to pro mě samozřejmě složitá situace a potřeboval jsem se na nějaký čas stáhnout. Řekl jsem si ale, že budu útočit znovu,“ uvedl. Parťákem se po odchodu Valtteriho Bottase stane mladíček George Russell, který přišel z Williamsu. I v kokpitu jednoho z nejhorších týmů posledních let dokázal, že umí jezdit pořádně rychle. Lewis Hamilton na trati kvalifikace • Foto Reuters

RedBull Max Verstappen (#1) 24 let, Nizozemsko

Sergio Pérez (#11) 32 let, Mexiko Rakouská stáj si bude chtít po loňském zisku jezdeckého titulu nepochybně připsat i vítězství v Poháru konstruktérů. S číslem 1, které si smí propůjčit pouze úřadující šampion, se tomuto cíli pokusí přiblížit nizozemská hvězda Max Verstappen. Toho si červení býci cení natolik, že s ním podepsali smlouvu až do roku 2028 a udělali z něj jezdce s nejdelším kontraktem ve formuli 1. „Od roku 2026 vstoupí v platnost nová pravidla týkající se motorů a my chtěli mít jistotu, že i pro tohle auto budeme mít nejlepšího pilota,“ komentoval šéf RB Christian Horner. Dvojkou bude opět Sergio Pérez, který tuto roli plnil spolehlivě. Sbíral body do Poháru konstruktérů a díky jeho vytrvalé obraně Hamiltona v Abú Zabí se z titulu radoval Verstappen. Max Verstappen obhajuje titul mistra světa • Foto ČTK/AP