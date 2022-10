Vítěz Velké pardubické Lukáš Matuský skládal nádrže: Machr z fabriky!

Fanoušci ho znají jako dvojnásobného vítěze Velké pardubické. Ředitel fabriky na montování nádrží do aut ve slovenské obci Lozorno si však Lukáše Matuského (35) vybaví i jako schopného dělníka, u kterého zvítězila láska ke koním.

S osmiletým hnědákem Mr Spexem ovládli v neděli český dostih, děkovali fanouškům a přijímali gratulace od svých soupeřů. „Užívám si to, je to skvělé. Špekáč je borec,“ soukal ze sebe dojatý mistr. Tenhle pocit Matuský už zažil před dvěma lety, kdy Pardubickou vyhrál na hřbetu valacha Hegnuse. Mezi těmito dvěma triumfy Lukáš ušel zajímavou cestu.

Montér

Po premiérovém titulu by každý mohl čekat, že se slovenský žokej bude »topit« v penězích, ale tak to vůbec nebylo, ba naopak. „Ještě tak dva roky dozadu jsem pracoval v Plastic Omnium, tam se vyrábí nádrže do aut. Musel jsem živit rodinu a ve fabrice jsem měl lepší plat,“ popsal své zkušenosti Matuský, který ve firmě skončil v březnu 2021.

Koně zvítězili

Do sedla tak naskakoval ve svém volném čase, který si vždycky v nabitém programu našel. „Když mi vycházely směny, tak jsem pak šel po práci ještě jezdit a trénovat na koních. Pak jsem pracoval na sobě a pak zase do práce,“ odhalil Matuský. „Potom jsem začal třikrát týdně dojíždět k trenéru Radku Holčákovi, se kterým jsme navázali plnou spolupráci,“ pravil poslední vítěz nejprestižnějšího tuzemského dostihu, jenž svou výhru už podruhé věnoval zesnulé mamince. Ta zemřela krátce před jeho prvním vítězstvím.