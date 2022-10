Drama ve finiši! Velkou pardubickou vyhrál Mr Spex, Talent těsně druhý  

„Mr Spex je borec! Musím říct, že jsem se super svezl. Ze začátku byl na skoky takový čumivý, ale vím, že si to stejně udělá po svém, tak jsem mu do toho nijak nekafral. A když jsem viděl, že se soupeři začali nahánět, tak jsem to zkusil s nimi, ale byl ještě čas. Schoval jsem se za ně a řekl jsem si, že minule měl famózní konec a buď to dáme, nebo ne. Cítil jsem, že to v něm je a že to dáme,“ řekl v cíli České televizi vítězný slovenský žokej Lukáš Matuský.

Mr Spex, který patřil s kurzem 9:1 mezi favority, vylepšil třetí místo z loňska, kdy ve Velké pardubické debutoval. Tehdy ho vedl jeho stálý jezdec Jan Kratochvíl, který o dnešní dostih přišel kvůli zranění.

Ve 132. ročníku Velké pardubické startovalo 15 koní, do cíle jich doběhlo osm. Na Velkém Taxisově příkopu spadli bělouš Star a Impahl s žokejem Jaroslavem Myškou, který při dvacáté účasti opět marně usiloval o vítězství.

