Player konečně zahrál na vítěznou notu, kvalifikoval se na Velkou pardubickou

17. července 2016 se Marcel Novák vyhoupl do sedla Playera poprvé a od té doby tvoří nerozlučnou dvojici. Kvalifikace byla jejich 26. společným startem, pátým vítězným. S velkými ambicemi nastupoval Player již v květnu, ale bylo z toho „jen“ páté místo.

„V první kvalifikaci mu ošklivě skočili na nohu, doběhli jsme na pátém místě a byli hodně zklamáni,“ vysvětloval Marcel Novák. „Veterinář nám řekl, ať jsme rádi, že jsme dostih vůbec dokončili a splnili kvalifikaci. Od května jsme dali koně do kupy a nyní předvedl, že je to dobrý kůň.“

Player nepatřil k favoritům 5800 metrů dlouhého dostihu. Jak je u Playera i Nováka obvyklé, pohybovali se v předních koních, ale s prchajícím Angosturou se nenaháněli.

Když Angostura opustil čelní pozice, převzal dirigentskou taktovku Player a udržel ji až k cílovému mezníku. Před tribunami musel odolávat snaze podceňovaných Chicname de Cotte a Argana.

Marcel Novák se svou přítelkyní Lenkou Kvapilovou se tak už těší na druhou říjnovou neděli, kdy je na programu Velká pardubická. „Máme se v říjnu na co těšit. Nyní už jen budeme ladit a potom Velká pardubická, to je všechno, co ho čeká.“

Vydatné deště z pátku na sobotu měly na svědomí měkčí půdu, než je v Pardubicích v létě obvyklé. A toho využil ke druhému místu desetiletý francouzský polokrevník Chicname de Cotte.

„Bylo to pro něj hluboko. On měkkou půdu potřebuje, nemá rychlost, ale má obrovskou sílu. Tu na tvrdém podkladu nemůže ukázat. Když chcete orat pole, nemůžete mít Ferrari,“ vysvětloval spokojený trenér Pavel Vítek, který bude věřit, že se na hluboké půdě poběží i vrchol překážkové sezony.

Trojici nejlepších doplnil osmiletý ryzák Argano, který se poprvé představil mezi vytrvaleckou elitou v kvalifikačním dostihu. Jezdec a trenér v jedné osobě Martin Liška byl spokojen.

„Nepřikvapil mě, čekal jsem ho vepředu, už nějakou dobu mi ukazuje, že je to vytrvalec. Nevyšel nám poslední skok, jinak bychom byli asi Playerovi blíž. Player je zatím někde jinde. Argano potvrdil, co od něj očekávám a majitelé také, tak je to perfektní.“

První dva koně v cíli třetího kvalifikačního dostihu míří do Velké pardubické, u Argana se jeho další program bude ještě zvažovat.

„Druhá neděle v říjnu je jasná, budeme řešit, v jakém dostihu se představí. Má trpělivé majitele, nemusí jít ten nejdelší dostih, uvidíme, jak bude vypadat. Je to kůň, který bude nejlepší v deseti, jedenácti letech, on dospívá, není na něj úplně tlak, ale je dobré si jednou projít Velkou a podruhé je to zajímavější,“ ví velmi dobře Liška.

Trojici ambiciózních koní poslal do třetí kvalifikace Josef Váňa, ale jeho svěřenci se seřadili od sedmého do devátého místa, daleko od nejlepších. „Nejsem spokojen,“ prohodil rekordman dostihu.

Nad síly švédského hosta se ukázala tuzemská konkurence, kilometr před cílem byl osmiletý Three is Company zadržen, když cválal daleko za polem.

Dosud kvalifikovaní koně:

Del Rey, Theophilos, No Time To Lose, Stretton, Player, Kaiserwalzer, Dulcar de Sivola, Mr Spex, Star, Paris Eiffel, Chicname de Cotte, Talent, Sacamiro, Dajuka, Beau Rochelais, Aeneas, Zataro, Dusigrosz, Argano a Fly Filo Fly.