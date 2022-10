Slovenský „Váňa“ sní o triumfu. Třicet let poté, co Velkou vyhrál

Slovenský trenér Jaroslav „Čiko“ Brečka, kterému bude v listopadu 57 let, přiveze na 132. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou dva koně. A do sedla jednoho z nich se znovu vyšvihne. Přesně třicet let poté, co Velkou pardubickou vyhrál s Quirinusem. Loni byl Brečka s běloušem Starem (MPL Racing SVK) šestý. Nebýt divokého rodea s uvolněným sedlem, mohli být i výš. Druhým zástupcem z Brečkova tréninku bude Kaiserwalzer (DS Millennium) s irským amatérem Patrickem Mullinsem.