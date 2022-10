Krasobruslařka Trusovová šokuje: Zase opustila despotickou trenérku Tutberidzeovou!

Krasobruslařka Alexandra Trusovová znovu opustila skupinu úspěšné, ale kontroverzní trenérky Eteri Tutberidzeové. Někdejší dvojnásobná juniorská mistryně světa, která se před kamerami vztekala po stříbru na olympijských hrách v Pekingu, podle informací ruských médií odešla ke Světlaně Sokolovské. Ta připravuje úřadujícího mistra Evropy Marka Kondraťuka, který je přítelem Trusovové.

Agentura R-sport s odkazem na dobře informovaný zdroj uvedla, že se osmnáctiletá Trusovová pro odchod rozhodla kvůli příliš drsným tréninkovým metodám u Tutberidzeové. „Už nebyla spokojena s náročným tréninkovým režimem ve skupině Tutberidzeové. Myslela si, že to zhoršuje její zranění,“ uvedl anonymní zdroj.

Trusovová ovládla v letech 2018 a 2019 juniorské mistrovství světa, ale na velké seniorské zlato stále čeká. Z evropských a světových šampionátů má tři bronzy a na olympiádě skončila druhá za tréninkovou kolegyní Annou Ščerbakovovou, i když ve volné jízdě skočila pět čtverných skoků. Před medailovým ceremoniálem se v ní mísila zlost a zklamání. Nadávala a plakala, odstrkovala členy realizačního týmu včetně trenérky Tutberidzeové. Vykřikovala, že nenávidí krasobruslení a už nikdy nebude bruslit. Na stupínek pro druhé místo vystoupila s rozmazaným make-upem a bez náznaku radosti.

S krasobruslením neskončila, ale od trenérky odešla. Udělala to už podruhé. V roce 2020 zkusila trénovat u Jevgenije Pljuščenka, ale po roce se vrátila. Její současný odchod byl náhlý a nečekaný, uvedl Alexej Železnjakov, který u Tutberidzeové pracuje jako choreograf. „Pro mě to bylo jako blesk z čistého nebe. Nevidím Alexandře do hlavy a nechápu, co se jí děje. Možná to udělala kvůli bláznivé teenagerské lásce. Má tam milého,“ řekl serveru Sport-Express.

Trusovová má podle něj tendence hledat chyby u jiných, místo aby je hledala u sebe. Za podivné považuje i načasování, protože už začíná nová sezona. „Trenéři pro ni připravili programy, pracovali na nich, dali do nich duši. Daniil Gleichengauz pro ni hledal správnou hudbu a pak byl do noci vzhůru, aby ji sestříhal. A Alexandra pohodí copem a odejde. To je nevděk,“ rozčiloval se.

Připomněl, že angažmá u Pljuščenka bylo pro Trusovovou neúspěšné. „Myslel jsem si, že ten první přestup Alexandru něco naučil, ale ukázalo se, že ne,“ dodal.

Trusovová se stejně jako všichni ostatní ruští krasobruslaři chystá zatím jen na závody na domácí scéně. Mezinárodní federace ISU po únorovém útoku Ruska na Ukrajinu vyloučila ruské reprezentanty ze všech mezinárodních soutěží a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to v dohledné době změnilo.