Do olympiády bych šel znova. Baník pro mě byla největší facka, říká Petera

V posledních letech se podnikatel Tomáš Petera nejvíce věnuje pořádání velkých tenisových a hokejových akcí, naposledy měl na starosti organizaci nejprestižnějšího tenisového turnaje v České republice, J&T Banka Ostrava Open. Za svou promotérskou a funkcionářskou kariéru ale zažil celou řadu vzestupů i pádů. V rozhovoru během tenisového šampionátu poodhalil, proč pro něj bylo angažmá v Baníku fackou, a na druhou stranu proč by znovu šel do olympijského projektu.

“Určitě bych do toho šel znova,” řekl v rozhovoru pro studio iSport.cz a J&T Banky Petera . “Jsem sice asi ve velké menšině, ale viděl jsem tam strašně moc pozitiv pro český sport. Kdybychom si dnes položili plán, který tu vznikal před rokem 2010, a co se od té doby udělalo, tak se tím směrem jde, ale jde se jím pomalu. Kdyby tady byla olympiáda, nebo bychom byli v běhu o její pořádání, byla by už velmi pravděpodobně hotová spousta kroků, které ta země stejně udělá, ať už ve sportu nebo v rámci infrastruktury,” vysvětluje.

V době koronavirové pandemie zní pořádání olympijských her v Praze jako sci-fi. Ještě rok před vypuknutím hospodářské krize v roce 2008 ale pražští zastupitelé v čele s primátorem Pavlem Bémem pohodlnou většinou schválili kandidaturu hlavního města. A přípravou projektu pověřili společnost Praha olympijská, v jejímž čele stál právě Petera. Z finančních i politických důvodů ale k jeho realizaci nikdy nedošlo. Zbyla jen zastávka metra v poli v Letňanech a dohady, jestli se místo olympijského stadionu postaví národní fotbalový.

Přesto Petera olympijský projekt stále hájí. “Myslím, že to není nesmysl. Samozřejmě v médiích to vždy vypadá, že to bude stát bambiliony peněz, ale je potřeba si říct, jaké peníze jsou jaké. Peníze na dostavbu dálnic a nemocnic jsou prostředky, které se stejně jednou utratí a které jednou přijdou,” říká.

Tenis v Ostravě? Investice do budoucna, chceme WTA zpět už brzo, říká Petera Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Nejproblematičtější součástí dnešních olympiád jsou ale zcela enormní náklady na bezpečnost a velké stavby. “Vždy jsou nakonec diskutabilní peníze na velké stadiony, a jejich využitelnost. Tam jde o plán, jak to udělat inteligentně, aby projekt nedopadl jako třeba v Aténách, kde chátrá asi šest stadionů. My jsme stadiony plánovali menší, komornější i s plánem na další přestavbu. Hlavní důraz byl kladen na to, aby nám tady nezbyly Potěmkinovy vesnice,” argumentuje Petera.

Ve stejné době, kdy řídil pražský olympijský projekt, byl zároveň i majitelem ostravského Baníku. Tuto kapitolu však zpětně hodnotí negativně, klub se za jeho působení dostal do velkých ekonomických problémů, ze kterých se ještě dlouho sbíral. “Co se týče Baníku, bylo to pro mě největší zklamání, největší facka, kde jsem si musel uvědomit, které věci jsem dělal špatně a co musím udělat jinak,” uzavírá Petera.

Proč pražský promotér letos vstoupil jako akcionář do basketbalového Nymburku? Jak to, že se mohl manažersky podílet na vzestupu polské vítězky Roland Garros Igy Swiatekové? A jaké aktivity plánuje do budoucna? Podívejte se na celý rozhovor ve VIDEU na iSport TV.