Muchová se chystá zase vyletět. Pomáhá kondičák od ledu i Argentinec

Talent, který umí všechno. Hraje tenis jak z playstationu. Tyhle lichotky padají na hlavu Karolíny Muchové, když vstoupí na kurt. Má předpoklady být v top 10 a ještě mnohem výš.

Také se však o šikovné rodačce z Olomouce ví, že je skleněná. Řada zranění stála za jejím pozdním průlomem na okruhu WTA a zastavila vzestup i v posledních čtrnácti měsících.

Od startu sezony 2021 sehrála pouhopouhých 9 turnajů. Při dosud největším tažení kariéry, loňském pochodu do semifinále Australian Open, v němž ji jen pár míčů v duelu s Jennifer Bradyovou dělilo od grandslamového boje o titul, si zle dodělala zranění břišního svalu. Vyšetření ukázala na třícentimetrovou trhlinu a od té chvíle se táhly trable.

Žádná pauza nebyla dost dlouhá. Když nastoupila k utkání, stěžovala si, že nemůže servírovat na sto procent. I s tímhle handicapem zvládla uhrát třeba čtvrtfinále Wimbledonu. Po zářijovém US Open, posledním grandslamu sezony, v němž padla v prvním kole se Španělkou Sarrou Soribesovou, musel přijít ale radikální řez. Předčasně ukončila sezonu a od té doby čeká na comeback.

Ten se nyní blíží. Muchová se tento týden začala s koučem Davidem Kotyzou připravovat ve floridském Boca Raton. Na místě je i její manažer Tomáš Petera, který soustředění zorganizoval. A hlásí příznivé zprávy.

„S Davidem se připravují na Miami. Není to jisté, ale všechno směřuje k tomu, aby tam nastoupila. Hraje normálně, ale pořád je to jen trénink. Až příští týden si zkusí tréninkové zápasy a podle toho se ukáže, čeho je teď schopná. Že by šla zápas jen tak odehrát a plácnout si, to ne. Musí být ready,“ líčil Petera z Floridy.

Břišní sval je podle něj již zcela zahojený, i když to trvalo. „Kvůli břišnímu svalu se přidaly potíže se zády, i proto jsme byli s návratem velmi opatrní,“ pravil Petera.

Ještě loni touto dobou figurovala Muchová na 22. místě žebříčku, nyní je na 73. příčce. Podle manažera pouze formalita. „Ve chvíli, kdy bude zdravá a začne hrát, půjde zase nahoru. Žebříček mě trápí jen v tom směru, aby se dostala do větších turnajů, které má před sebou. Jinak je daný jen tím, kolik turnajů odehrála. Když bude zdravá, je otázka času, než zase vylétne.“

Kvůli nasazování do turnajů si Muchová zažádala o chráněný žebříček. Stála víc než půl roku, má na něj právo. Protected ranking bude zafixován někde uvnitř top 30, což znamená, že se pohodlně dostane do hlavní soutěže velkých antukových turnajů v Madridu či Římě.

A právě tady by měl její comeback akcelerovat. „Když je zdravá, je to taková hráčka, že na třech velkých turnajích nahraje dost bodů na to, aby se dostala výše. A pak už chráněný žebříček nebude potřebovat,“ uvedl Petera.

Změny v týmu

Za dobu absence se proměnil tým Muchové. K trenérské kapacitě Kotyzovi přibyl kondiční Marián Voda, jenž dřív cepoval především hokejovou klientelu. K ruce je přímo na Floridě i fyzioterapeutka Lucie Máchová, která si udělala jméno prací s českými judisty včetně Lukáše Krpálka.

A za druhého tenisového kouče obstarávajícího všední záležitosti nyní slouží Argentinec Diego Dinomo. Z nejužšího týmu tak vypadla kamarádka a někdejší tenistka Barbora Štefková, jejíž bydliště v Olomouci se tlouklo s pražskou přípravou Muchové.

Někdejší světová devatenáctka nyní začne návratovou misi. Pokud nevyjde Miami, tak na evropské antuce ji již zase brzy uvidíme. „Potřebuje si zahrát nějaký zápas, aby pak mohla jet naplno. Půl roku nehrát je hrůza. V rámci toho, co mohla dělat, vypadá slušně. Co se týká síly a těchto věcí, nevidím problém. Problém může být zápasová kondice, kterou ani nenaběháte a ani nenajezdíte na kole. Tu získáte jen odehranými zápasy,“ varoval Petera před počátečním přehnaným očekáváním. Zároveň dobře vnímá, jak je Muchová hladová. „Už se strašně těší, až si konečně zahraje zápas.“

Tak hodně štěstí, comeback jedné z nejtalentovanějších českých tenistek třetího tisíciletí je na spadnutí.