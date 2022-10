Fyzioterapeut Jágr? Funkcionář Vejvoda? Víme, proč je to tak v zápisu

Jaromír Jágr jako fyzioterapeut? Otakar Vejvoda jako funkcionář? A Václav Blažek jako hlavní trenér? Na zápisu o utkání se Spartou (2:5) v kladenském podání něco nesedí…. Proč ten zdánlivý zmatek? Při hlubším zkoumání to má svoje důvody. iSport se pokusil zmapovat, proč tomu tak je. Zmínila to už při nedělním vysílání ze vzájemného zápasu v Olomouci Česká televize, fanoušci to tedy začali řešit. Hlavně se ptali: Proč je Václav Blažek vedený jako hlavní trenér?