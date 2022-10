Simon po ukončení čekání na gól: Mé hodnocení? Nechal jsem to na okolí

Zřejmě velká úleva po vstřelené prvního gólu od návratu do Sparty, viďte?

„Je to hrozně příjemný. Na první místo ale dávám vždycky vítězství týmu, což se povedlo. Mně se navíc povedlo dát gól, takže mám dvojitou radost.“

Vzpomenete si, kdy naposledy jste dal gól?

„Dobrá otázka. (usmívá se) Už je to nějaký pátek asi. Nejde to lehce na paměť.“

Před osmi měsíci v dresu Pittsburghu proti Philadelphii.

„Jo, no vidíte to! Hezký. Proto jsem měl asi takovou radost.“ (směje se)

Myslíte, že vám první branka pomůže a spadne z vás tlak očekávání?

„Určitě je to vzpruha. Na začátku jsem se soustředil na trochu jiný věci. Nějak jsem tohle nechával okolí, ať soudí výkony, jak chce podle jejich úsudku. Takže já jsem za to stoprocentně rád. Vždycky je to potěšení, nějaké zvednutí nálady a sebevědomí. Jsem za to určitě moc rád.“

Byť hodnocení necháváte na jiných, jaký jste měl pocit sám ze sebe v době, kdy body nenaskakovaly?

(přemýšlí) „Docela dobrý. Snažil jsem se hrát jednoduchý hokej a dělal jsem, co mi zrovna šlo, což bylo hrát jednoduše, být silnější na puku a hledání šancí a akcí. Myslím, že něco z toho se povedlo.“

Trenér Pavel Patera věří, že s každým odehraným zápasem půjdete nahoru. Cítíte, že forma stoupá?

„Cítím se určitě dobře, ale i to, že se zlepšuji fyzicky. To mě moc těší. Věřím, že výkonnostně a v dalších ohledech půjdu také postupně nahoru.“

Bylo něco, na co jste si po návratu ze zámoří velice těžce zvykal?

„Asi nějaké to aklimatizování zpátky. V Americe jsem byl přeci jen docela dost let, takže zřejmě něco, co se týká kultury, zabydlování doma a stadionů. Jsou tady větší hřiště, ale třeba v O2 areně je menší, takže zvykání si bylo o to příjemnější.“

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 2:5. Pražané řádili v přesilovkách, dva góly dal Simon Video se připravuje ...

Kladno má ještě menší hřiště. Cítil jste se tedy u Rytířů ještě příjemněji?

„Jo, je znát, že na Kladně je menší kluziště. Hraje se tady trošku rychlejší hokej. Myslím, že jsme začali jednoduše, byli jsme na to i připravení. Je třeba se trochu přizpůsobit. Určitě je to něco jiného než na velkém hřišti.“

V Kladně vás přivítal vyprodaný stadion. Utkání bylo rovněž pořádně vypjaté. Předpokládám, že jste si atmosféru užil, viďte?

„Super kulisa. O něco lepší to asi bylo pro domácí než pro nás, když některé pokřiky tu jsou poněkud peprnější a tak. Určitě se v tom ale hraje fajn. Z pohledu hráče se to dalo užít.“

Bude po úvodní trefě drahé zápisné do pokladny?

„V minulosti už jsem za Spartu gól dával, ale kluci si na mě určitě smlsnou. Nějaký bude.“ (usmívá se)

Proti Kladnu se vám náramně dařily přesilové hry, se kterými máte v sezoně zatím spíš problémy. Čtyři proměněné přesilovky jsou tedy zřejmě velká vzpruha, že ano?

„Stoprocentně. Dlouho jsme čekali na nějaký gól v přesilovce. Jsme rádi, že se nám to povedlo. Myslím si, že jsme to i dobře sehráli. Koukáme jako první na to, jak to hrajeme, vytváříme si šance a jestli z toho dáváme góly. Povedlo se nám obojí, takže dobrý den.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:48. Indrák, 23:44. Plekanec Hosté: 15:30. Sobotka, 25:26. Konečný, 36:20. Tomášek, 47:03. D. Simon, 59:36. Sobotka Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Melka, Plekanec, Brodecki – Procházka, Klepiš, Procházka – Beran, Zikmund, Filip – Machač, Indrák, Bláha. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Krutil, Polášek, Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Safin, G. Thorell, D. Simon – Konečný, Vitouch, Přibyl. Rozhodčí Hejduk, Kika – Frodl, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno

