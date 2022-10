Souboj kamarádů z Blue Line: Patera čekal, Rytíři Spartě pomohli

Kladno versus Sparta. Nebo taky. Otakar Vejvoda versus Pavel Patera. Ani jeden to takhle nebral, ale i z tohoto pohledu to byl pikantní souboj. Dva velcí kamarádi, slavní útočníci. Teď trenéři, kteří se poprvé v extralize postavili proti sobě. Spokojenější mohl být šéf sparťanské střídačky, jeho tým poprvé venku bral tři body, soupeře díky čtyřem proměněným přesilovkám porazil 5:2. Pro Rytíře je to naopak pátá porážka v řadě a psychika dostává zabrat.

Seděl na židli, nervózně pokukoval po dveřích. Tak kde je? Pavel Patera na tiskovou konferenci dorazil jako první, celoživotní kamarád a někdejší parťák dlouho nikde… „Nemůžeme začít sami?“ dotázal se.

V ten moment se otevřely dveře. A Otakar Vejvoda vstoupil. Byl to on, kdo byl mnohem ustaranější. Jeho tým zapsal pátou porážku v řadě. „Nevadí mi prohrát. Když je soupeř lepší, tak O.K. Ale vadí mi, když mu k tomu sami pomůžeme,“ zlobil se kladenský kouč.

Narážel na velkou nedisciplinovanost. Domácí, i pod vlivem frustrace, kupili zbytečné a leckdy hloupé fauly. Což přesně hostům v prestižní bitvě vyhovovalo. Při hře pět na pět se Rytíři ještě celkem drželi, ale v přesilovkách to byl hukot. Jeden, dva, tři, čtyři…. Přesně tolikrát parta kolem kapitána Michala Řepíka udeřila v početní výhodě.

„Předtím nám chyběla střelba. Teď jsme se do ní tlačili,“ reagoval Patera.

Poprvé se jako trenér objevil na rekonstruovaném kladenském zimáku. V místě, kde odehrál stovky zápasů. Kde mužstvo vedl jako kapitán i kouč. A kde nově na obřím plakátu, něco jako Síni slávy, visí jeho podobizna.

„Ještě že tam nevisím za provaz,“ pousmál se sparťanský kouč. Spolu s Vejvodou a ještě Martinem Procházkou vytvořili bájnou Blue Line. Soupeřům motali hlavy v lize, v reprezentaci, potom i při společném angažmá ve Švédsku… Vejvoda, jehož z ledu vyhnaly mučivé bolesti nohou už v šestadvaceti letech, se právě v téhle severské zemi zabydlel, nabral spoustu zkušeností.

Před sezonou se vrátil. A teď se poprvé postavil proti dávnému kamarádovi. Ani jeden z nich to tak nebral. Znáte ty fráze… Sledujeme jenom náš tým! Ale přesto, cloumaly s nimi emoce?

„Vím, že je Pavel na druhé straně. Ale jsem si jistý, že ani jeden z nás to nějak neřešil. I když pochopitelně zápasy se Spartou jsou vždycky speciální,“ reagoval mistr světa z Vídně z roku 1996. Už před sezonou na tohle téma v obsáhlém rozhovoru pro Sport uvedl: „My se bavíme celou dobu, jsme neustále v kontaktu. Na tom se nic nemění, o hokeji se budeme bavit pořád. Akorát nebudeme probírat detaily.“

Ale i díky tomuto příběhy to byl mimořádný zápas. „Speciální je to vždycky, když člověk přijede na Kladno. Jinak nevím, co víc k tomu říct,“ reagoval Patera, jenž nikdy nebyl při rozhovorech ten největší mluvka…

Před utkáním si každopádně nepovídali. „To se nebavím ani s nejlepším kamarádem,“ pousmál se sparťanský kouč.

I když hra jeho týmu stále vykazuje nedostatky, hlavně ve vlastním pásmu, rozhodně se bohatšímu klubu teď lépe dýchá než soupeři. „Zápasy jdou rychle po sobě, nemá cenu se v tom babrat. Věřím, že v neděli už to zvládneme,“ přeje si kladenský útočník Miroslav Indrák.

Kladnu se přesto podařila jedna dobrá věc. Utnout období sucha. To se zastavilo na čísle 237 minut a 10 sekund. Prosadil se právě Indrák. „Aspoň jedna pozitivní vlaštovka,“ okomentoval to kouč Vejvoda.

Na konci tiskové konference si se svým bývalým věhlasným centrem podali ruce. A každý vyrazili jiným směrem.

Ale byl to silný moment. Na zimáku, kde se hokej naučili a bavili fanoušky, se sešly dvě třetiny slavné Blue Line.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:48. Indrák, 23:44. Plekanec Hosté: 15:30. Sobotka, 25:26. Konečný, 36:20. Tomášek, 47:03. D. Simon, 59:36. Sobotka Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Melka, Plekanec, Brodecki – Procházka, Klepiš, Procházka – Beran, Zikmund, Filip – Machač, Indrák, Bláha. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Krutil, Polášek, Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Safin, G. Thorell, D. Simon – Konečný, Vitouch, Přibyl. Rozhodčí Hejduk, Kika – Frodl, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno