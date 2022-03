SP v biatlonu 2021/22 Oslo: výsledky finále SP v Norsku 

Biatlonová sezona dospěla do svého finále, poslední závody proběhly na slavném Holmenkollenu. Mezi muži si prvenství v pořadí SP už po závodech v Otepää zajistil Quentin Fillon Maillet, mezi ženami pak prvenství na závodech v Oslu potrvdila domácí Röiselandová. Jak se dařilo v Norsku českým reprezentantům?

Výsledky SP v biatlonu Oslo 2022

Ač pravidelná zastávka biatlonistů v kalendáři biatlonového SP, světová elita se do Osla vrátila po tříleté pauze způsobené především koronavirovými restrikcemi a úpravami v programu SP.

Konečné pořadí SP v biatlonu 2021/22

Muži: 1. Fillon Maillet (Fr.) 984, 2. Laegreid (Nor.) 736, 3. Samuelsson (Švéd.) 717, 4. Christiansen (Nor.) 708, 5. Jacquelin (Fr.) 706, 6. T. Bö (Nor.) 601, ...28. Krčmář 332, 52. Václavík 88, 58. Štvrtecký 77, 100. Karlík (všichni ČR) 2.

Ženy: 1. Röiselandová (Nor.) 957, 2. E. Öbergová (Švéd.) 823, 3. Hauserová (Rak.) 684, 4. H. Öbergová (Švéd.) 661, 5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 642, 6. Herrmannová (Něm.) 589, ...10. Davidová 560, 17. Jislová 441, 66. Voborníková 39, 73. Charvátová 33, 75. Puskarčíková 30, 94. Vinklárková 12, 102. Teplá (všechny ČR) 5.

Česká nominace na SP v Oslu

Oproti závodům v Estonsku se od reprezentace odpojila Eliška Teplá, s kariérou se na bájném Holmenkollenu rozloučila Eva Puskarčíková. Mužský tým zůstal beze změny.

Muži: Michal Krčmář, Adam Václavík, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Jonáš Mareček.

Ženy: Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková

České biatlonovoé úspěchy v Oslu od roku 2013

Mekka lyžování. Na Holmenkollenu se lyžařské závody konají už od roku 1892. Holmenkollen patří mezi pravidelné zastávky světového poháru, světový šampionát se tu konal šestkrát. Účast na závodech SP si většinou nenechá ujít ani norský král Harald.